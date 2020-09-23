"Вольга Украина" представляет локализованный украинский трейлер новой романтической комедии "Фестиваль Рифкина".
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Лауреат четырех премий "Оскар" Вуди Аллен возвращается в невероятную Испанию впервые после "Вики Кристина Барселона" с атмосферной романтической лентой, в которой переплетаются юмор, приключения, красочные пейзажи и закулисье престижного кинофестиваля. "Фестиваль Рифкина" - фильм-открытие 68 Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Премьера в Украине - 31 декабря.
Согласно сюжету, семейная пара из США отправляется на фестиваль в Сан-Себастьяне, где погружается в удивительную атмосферу волшебного испанского города и магию кино, а также попадает в незабываемые романтические приключения.
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