Релиз нового клипа Мирона Федорова поднял волну тревоги у поклонников.

Российский рэпер Oxxxymiron - медийная личность, к которой сложно относиться равнодушно. Одни люди улавливают тайные смыслы в его текстах и восторгаются стихотворным ритмом, другие, напротив, считают его сомнительной фигурой в хип-хоп индустрии.

УНИАН напомнит, почему же личность исполнителя так противоречива и расскажет, о чем его новое детище.

Оксимирон - треки по годам, перечень альбомов, биография

Мирон Федоров (настоящее имя рэпера) родился в Ленинграде 1985-м году. Когда ему было 9 лет, семья переехала в город Эссен (Германия). Наиболее исчерпывающей характеристикой того времени стал трек "Последний звонок", где начинающий рэпер поведал всю правду о взаимоотношениях с одноклассниками. Через шесть лет Мирону снова пришлось менять окружение - родители увезли его в Великобританию. К счастью, там у мальчика проблем со сверстниками не было, и он усиленно взялся за учебу.

Читайте такжеImagine Dragons возвращаются в Киев с грандиозным концертомПосле школы поступил в Оксфорд, закончил его и, благодаря русскоязычному окружению, увлекся хип-хопом. Именно там, в восточной части Лондона, и родился псевдоним будущей звезды - сочетание термина "оксюморон" с утроенной "X" - отсылкой к большому количеству нецензурной лексики в текстах.

За всё время своей музыкальной деятельности Оксимирон выпустил два альбома: "Вечный жид" (2011 год) и "Горгород" (2015 год), а также несколько микстейпов.

Oxxxymiron известен своей необычной манерой изложения мыслей. Некоторые рэп-исполнители считают, что его стиль - это, скорее, поэзия, положенная на бит, чем настоящий хип-хоп. Доля правды в этом всё-таки есть - Мирон Федоров никогда не скрывал своей большой любви к русской литературе.

Факты долго искать не приходится: 14 января 2021 года мир отмечал 130-х летие Осипа Мандельштама, Мирон исполнил композицию "Стихи о неизвестном солдате" и снял клип, который вышел в июне этого года.

Более того, Оксимирон активно снимается в кино. Музыкант принял участие в картине "Ампир V" - экранизации романа Пелевина "Empire V" и в новом фильме Кирилла Серебренникова под рабочим названием "Жена Чайковского". Дата выхода обоих фильмов пока доподлинно неизвестна.

Кто убил Марка - история трека, смысл и отсылки

Сегодня, 1 ноября 2021 года, Oxxxymiron презентовал новый трек под названием "Кто убил Марка?". Спустя шесть лет молчания, такая новость стала неожиданностью для фанатов музыканта. Незадолго до этого вышла другая композиция - "Сказка о потерянном времени".

Десятиминутный трек "Кто убил Марка?" - рассказ о конфликте исполнителя с другим хип-хоп "динозавром" - Ромой Жиганом. Оксимирон приоткрывает завесу тайны и посвящает общественность в детали резонансного события минувших лет. Сам творец утверждает, что эта история - компромат, которого он стеснялся. Причина, по которой ему пришлось надолго уйти в тень. Но теперь бояться нечего - других рычагов давления у "коллег по цеху" на Oxxxymirona нет.

Кажется, теперь поклонники творчества Мирона Федорова могут вздохнуть спокойно - больше они своего кумира не потеряют.

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Автор: Кристина Кащавцева