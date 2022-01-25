Зрителям обещают захватывающую приключенческую комедию на праздничную тематику, ориентированную на широкую аудиторию.

Крис Эванс (франшиза "Мстители", "Достать ножи", "Защищая Джейкоба") сразится с Дуэйном "Скалой" Джонсоном (франшизы "Форсаж" и "Джуманджи", "Красное уведомление") в предстоящем фильме о праздничных событиях от Amazon Studios под рабочим названием Red One.

Об этом пишет Deadline.

Сообщается, что фильм планируется снимать в этом году. Подробности сюжета пока держатся в секрете, но создатели обещают снять захватывающую приключенческую комедию на праздничную тематику, ориентированную на широкую аудиторию.

Читайте такжеЗвезды "Мстителей" Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс воссоединятся в новом фильме от AppleРежиссером проекта станет Джейк Касдан (франшиза "Джуманджи"), а за сценарий будет отвечать Крис Морган, который ранее работал над такими фильмами, как "Форсаж: Хоббс и Шоу", "Форсаж 6" и "Форсаж 7".

Сам Дуэйн "Скала" Джонсон объявил о своем участии в проекте, который планируется выпустить в праздничные дни в 2023 году, еще в июне 2021 года. Ранее он уже работал вместе с режиссером Джейком Касданом над двумя коммерчески успешными блокбастерами из серии "Джуманджи".

В 2021 году Джонсон и Эванс появились в камео в комедии Шона Леви "Персонаж" 2021 года от Disney. Однако Red One станет первым совместным фильмом с этим дуэтом актеров в главной роли.

Отметим также, что последние годы были весьма продуктивными для Джонсона, который снялся сразу в нескольких громких проектах, среди которых "Форсаж: Хоббс и Шоу", "Джуманджи: Новый уровень", "Круиз по джунглям" и "Красное уведомление". В 2022 году ожидается выход супергеройского боевика "Черный Адам" со "Скалой" в главной роли.

Эванс же после своего последнего появления в роли Капитана Америка в фильме "Мстители: Финал" (2019) взял небольшую паузу, за два с лишним года появившись лишь в детективном фильме "Достать ножи" и сериале "Защищая Джейкоба", а также в камео в фильмах "Персонаж" и "Не смотри вверх". Вместо этого 40-летний актер посвятил больше времени общественно-политической деятельности, запустив веб-портал A Starting Point, направленный на повышение политической грамотности избирателей.

Также в 2021 году Крис Эванс работал над шпионским триллером "Серый человек" от Netflix с рекордным бюджетом о противостоянии профессиональных убийц – экс-оперативника ЦРУ Корта Джентри (Райан Гослинг) и охотящегося на него по всему миру бывшего коллеги Ллойда Хансена (Крис Эванс). Выход фильма запланирован на 2022 год.

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