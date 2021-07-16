Экшн-комедия "Красотка на драйве" появится в украинских кинотеатрах с 29 июля.

С 29 июля в украинских кинотеатрах стартует новая экшн-комедия "Красотка на драйве" (Jolt) режиссера Тани Уэкслер, которая собрала не только множество голливудских звезд в одном проекте, но и смешала множество жанров - от романтической комедии до боевика о мести, от сатиры о необычных людях в современном мире до пары юмористических зарисовок о том, как героиня могла бы поступить, но сдержала себя.

Мы решили вместе с "Вольга Украина" подробнее рассказать о новом фильме с ярким актерским составом.

Команда фильма

Главную роль той самой "Красавицы" сыграла британка Кейт Бекинсейл - звезда франшизы "Другой мир", блокбастеров "Вспомнить все" и "Перл Харбор", эпика "Авиатор" и культовой мелодрамы "Интуиция". Сама актриса говорит, что довольно легко дала согласие на проект: "Мне очень понравилась главная героиня Линди - она очень яркая, честная, с отличным чувством юмора. Ну подумаешь, может вспыхнуть! А как тут не гневаться в современном мире?".

Доктора-экспериментатора и, по совместительству, единственного друга Линди сыграл номинант на премию "Оскар" Стэнли Туччи ("Дьявол носит Prada", "Голодные игры", "В центре внимания"). В весьма неожиданном амплуа романтического героя, нового и немного застенчивого бойфренда Линди, появится австралиец Джай Кортни ("Отряд самоубийц", "Дивергент", "Джек Ричер").

Парочку копов сыграли Бобби Каннавале, известный по комедии "Шпионка", франшизе "Человек-муравей и Оса", а также "Ирландцу" Мартина Скорсезе, и звезда шоу "Оранжевый - хит сезона" Лаверн Кокс, которая недавно засветилась в "оскароносном" сатирическом триллере "Перспективная девушка".

Среди отрицательных персонажей особенно выделяется характерный актер Дэвид Брэдли, известный широкой публике по роли Філча в "Поттериане" и шоу "Игра престолов", а также израильская звезда Ори Феффер.

Кроме того, в "Красотке на драйве" сыграла лауреат премии "Оскар" Сьюзан Сарандон ("Тельма и Луиза", "Голод", "Тихое сердце"). Создатели не раскрывают никаких подробностей относительно ее роли, но из трейлера становится очевидным, что ее героиня отлично знает о способностях Линди.

О режиссере

Таня Уэкслер, которая взяла на себя постановку фильма по дебютному сценариюСаши Вача, привлекла к себе внимание благодаря костюмной сатирической драме "Без истерики!" с Мэгги Джилленхол, Хью Дэнси и Фелисити Джонс. На этот раз режиссер наоборот взялась за совершенно современную историю, пусть и тоже в своем роде - за историю об освобождении женщины и ее необычных союзниках.

Стэнли Туччи остался в восторге от режиссерского стиля Векслер: "Таня замечательная, невероятно умная и очень доходчиво все объясняет. Несмотря на то, что в фильме много сложных и даже экстремальных сцен, она пыталась каждую из них сделать реалистичной. Она хорошо представляет себе, как должен выглядеть каждый кадр, выстраивает композицию, чтобы ее воображение соответствовало описанию в сценарии. Режиссерам не так часто удается найти это сочетание".

Подробнее о сюжете

Главная героиня экшн-комедии - Линди (Кейт Бекинсейл) обладает от рождения потрясающей силой, быстротой и ловкостью, хотя для медиков - девушка страдает от импульсивного расстройства личности. Как результат - она чрезмерно эмоционально реагирует на грубость, ложь и любые другие проявления антисоциального поведения. В ее ярости есть что-то от животного инстинкта - она против своей воли нападает на нарушителя. Спасает Линди только убийственное чувство юмора, ведь медикаменты, йога и даже армия - бессильны.

Пока она не встречает блестящего психиатра с сомнительной репутацией - доктора Манчина (Стэнли Туччи), который разрабатывает специальный жилет и пульт с кнопкой. Нажав "магическую кнопку" она получает отрезвляющий разряд электрического тока. Таким образом Линди сама может контролировать свои эмоции, а жилет становится ее необычной аверсивной терапией. Героиня не расстается с жилетом ни днем, ни ночью, пытаясь привыкнуть к новой, необычной для нее жизнью.

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Линди пытается жить обычной жизнью и даже решается на регистрацию в приложении для знакомств, что приводит ее к встрече с Джастином (Джай Кортни) - успешным бухгалтером для одного-единственного эксклюзивного клиента. Молодого и привлекательного мужчину ничуть не пугает ее непривычный стиль жизни. Линди влюбляется и начинает представлять, как было бы здорово иметь нормальные, здоровые отношения... и тут ей сообщают о том, что Джастина убили. Линди не может справиться с гневом, а ярость сводит ее с ума. Она пытается найти убийцу и отомстить за своего погибшего возлюбленного.

В погоне за киллером Линди ждет цепь жестоких, смешных, странных, а порой и абсурдных событий. Ей придется встретиться с полицейскими, которые расследуют инцидент - детективом Викарсом (Бобби Каннавале) и детективом Невин (Лаверн Кокс), а также с другими колоритными персонажами. Линди с боями пробивается сквозь перипетии сюжета, пытаясь добраться до главарей - миллиардера Гарета Файзер (Дэвид Брэдли) и начальника его охраны Делакруа (Ори Феффер).

Для того, чтобы достичь своей цели, Линди раскрывает свой скрытый потенциал и заставляет всех негодяев расплатиться по счету. И, конечно же, героиню ждет все больше и больше открытий по мере ее продвижения сквозь криминальный мир. В том числе, и столкновение с загадочной героиней Сьюзан Сарандон, которая очевидно знает о Линде больше самой героини.

Экшн-комедия "Красотка на драйве" появится в украинских кинотеатрах с 29 июля.

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Автор: Марина Григоренко