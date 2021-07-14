В украинский прокат триллер "Холодный расчет" выйдет 16 сентября.

Появились первые фото Оскара Айзека со съемок нового проекта Мартина Скорсезе "Холодный расчет" (The Card Counter).

Как сообщает "Вольга Украина", автором сценария и режиссером фильма номинант на премию "Оскар" Пол Шредер, написавший сценарии к легендарным фильмам Мартина Скорсезе "Таксист" и "Бешеный бык". Среди предыдущих режиссерских работ Пола Шредера - культовые ленты "Американский жиголо" и "Первая реформаторская". Кроме того, Мартин Скорсезе выступил продюсером триллера "Холодный расчет".

Главную роль в фильме исполнил Оскар Айзек ("Дюна", трилогия "Звездные войны", "Из Машины"), сыгравший Уильяма - настоящего мастера среди профессиональных игроков в покер. Он в совершенстве овладел умением сохранять хладнокровие и считать на несколько ходов вперед. Теперь он уверенно идет к участию в Мировой серии и большим деньгам, понимая, что это его возможность оставить позади тайны своего прошлого. Но когда судьба подкидывает ему шанс на возмездие, Уильям оказывается втянут в игру, где на кону стоит нечто большее, чем деньги.

Также в фильме сыграли Тай Шеридан ("Первому игроку приготовится", франшиза "Люди Икс", "Ночной портье"), Тиффани Хэддиш ("Гламурный бизнес", "Королевы криминала", "Улетные девчонки") и трижды номинант на премию "Оскар" Уиллем Дефо ("Аквамен", "Джон Уик", "Маяк").

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Съемки триллера "Холодный расчет" стартовали зимой 2019-2020 года и до завершения картины оставалась всего одна съемочная неделя, когда в марте 2020 в Лос-Анджелесе ввели карантин и остановили все съемки. "Холодный расчет" стал одним из первых проектов, которому власти города разрешили завершить производство в июле 2020 года, когда весь ансамбль смог вернуться на съемочную площадку.

В украинских кинотеатрах детективный триллер "Холодный расчет" с Оскаром Айзеком в главной роли выйдет только в кинотеатрах 16 сентября. Трейлер фильма появится в ближайшее время.

Как ранее сообщал УНИАН, на 74-м Каннском кинофестивале, который проходит в эти дни, 12 июля 2021 года представили долгожданный фильм "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан" (The French Dispatch) от режиссера Уэса Андерсона.

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Автор: Марина Григоренко