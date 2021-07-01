Фильм выйдет в украинский кинопрокат 29 июля 2021 года.

Вышел официальный трейлер экшн-комедии "Красотка на драйве" (Jolt) с Кейт Бекинсейл (франшиза "Другой мир", "Ван Хелсинг", "Перл Харбор") в главной роли.

Как сообщает "Вольга Украина", также в фильме сыграли: номинант на премию "Оскар" Стэнли Туччи ("Первый мститель", "Дьявол носит Prada", франшиза "Голодные игры"), Бобби Каннавале ("Шпионка", "Ирландец", франшиза "Человек-муравей и Оса"), Джай Кортни (франшизы "Отряд самоубийц", "Дивергент", "Крепкий орешек"), Лаверн Кокс ("Перспективная девушка", "Ангелы Чарли", "Оранжевый - хит сезона") и обладательница премии "Оскар" Сьюзен Сарандон ("Тельма и Луиза", "Вражда", "Голод").

Режиссером нового экшена выступила Таня Векслер, известная по историческому драмеди "Без истерики!" (Hysteria).

В центре сюжета - девушка Линди. Она сногсшибательная красотка, но ее ярости позавидует любой вышибала. Чтобы гасить вспышки гнева, она носит на себе оригинальное приспособление - жилет из электродов, бьющих ее током за мгновение до срыва. Но когда кто-то убивает ее парня, Линди понимает, что только ей под силу раскрыть преступление. Теперь у нее есть веский повод пуститься во все тяжкие и устроить взбучку всему преступному миру в поисках виновных.

Читайте также"Пороховой коктейль": все, что известно о новой экшн-комедии с Карен Гиллан и Линой Хиди"Характер Линди меня сильно зацепил по сценарию. Она смелая девушка во всем, что касается риска, но в личной жизни она не может навести порядок. А ведь это часто случается с экстраординарными людьми. А когда стало известно, что в режиссерском кресле будет Таня Векслер - дважды меня не стоило даже спрашивать! Съемки были трудными и одновременно - дико веселыми, импровизировать в одном кадре со Стэнли Туччи - сплошное удовольствие!", - поделилась своим опытом на съемках "Красотки на драйве" Кейт Бекинсейл.

В украинском прокате "Красотка на драйве" появится 29 июля только в кинотеатрах. Одновременной онлайн-премьеры не планируется.

Напомним, ранее был опубликован первый трейлер романтической комедии "НЕидеальный мужчина" от режиссера "Неортодоксальной".

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Автор: Марина Григоренко