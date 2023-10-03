Фильм от создателя сериала "Мистер Робот" выйдет на Netflix 8 декабря 2023 года.

Стриминговый сервис Netflix, который в этом году подготовил немало интересных киноновинок, наконец представил первый трейлер психологического триллера "Иллюзия безопасности" (Leave the World Behind), основанного на одноименном бестселлере Румаана Алама 2020 года.

В центре сюжета фильма, название которого дословно переводится как "Оставь мир позади" – супруги, которые решают провести отпуск в арендованном доме в отдаленной части Лонг-Айленда. Однако хозяева дома внезапно возвращаются и сообщают, что в Нью-Йорке произошла катастрофа – в результате сверхмощной кибератаки, которая несет за собой разрушительные последствия.

Главные роли в фильме исполнили Джулия Робертс ("Красотка", "Эрин Брокович", "Одиннадцать друзей Оушена"), Итан Хоук ("Гаттака", "Тренировочный день", "Синистер"), Махершала Али ("Место под соснами", "Лунный свет", "Зеленая книга"), Миха'Ла Геррольд ("Тело Тело Тело", "Дурные деньги", "Черное зеркало") и Кевин Бейкон ("Невидимка", "Таинственная река", "Люди Икс: Первый класс").

Режиссером и сценаристом фильма выступил Сэм Эсмейл, наиболее известный как создатель сериала "Мистер Робот" (2015-2019) и режиссер первого сезона сериала "Возвращение домой" (2018) с Джулией Робертс. В то же время его последний полнометражный фильм – романтическая комедия "Комета" – вышел аж в 2014 году.

Мировая премьера фильма запланирована на 25 октября 2023 года, а 22 ноября он должен выйти в ограниченный прокат в США. Для широкой аудитории фильм станет доступен онлайн на Netflix 8 декабря 2023 года.

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