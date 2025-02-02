Ли Джу-Силь скончалась от рака желудка.

В возрасте 81 года ушла из жизни южнокорейская актриса Ли Джу-Силь, которая сыграла в нашумевшем сериале "Игра в кальмара" от Netflix. Она боролась с раком желудка, сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что актрисе диагностировали злокачественную опухоль три месяца назад. Она скончалась 2 февраля в своем доме в южнокорейском городе Ыйджонбу.

В издании поделились, что Ли Джу-Силь 30 лет назад поставили диагноз рак груди. Врачи прогнозировали, что она сможет прожить всего месяц, но ей удалось бороться с болезнью в течение 13 лет, пока она полностью не вылечилась.

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В ноябре 2024 во время обследования у Ли Джу-Силь обнаружили рак желудка.

В издании рассказали, что похороны актрисы состоятся 5 февраля в клинике Северанс в Южной Корее.

Ли Джу-Силь начала свою актерскую карьеру в 1964 году, напомнили в издании. Она снялась в драмах "Country Diaries", "Чудесный слух" и "Настоящее прекрасно".

Еще одной известной работой Ли Джу-Силь является ее роль в популярном боевике "Поезд в Пусан". Также она прославилась в Южной Корее как актриса озвучивания.

В сериале "Игра в кальмара" актриса сыграла Пак Маль Сун, мать Хван Джун Хо и мачеху Хван Ин Хо.

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