Зрителей в новом сезоне, который станет финальным, ожидает еще больше интриг.

Нашумевший южнокорейский сериал "Игра в кальмара", второй сезон которого вышел 26 декабря и побил рекорд Netflix, получит продолжение на третью часть. Как известно, предыдущая часть завершилась напряженным финалом, продолжение которого мы увидим в следующих эпизодах. Создатели сериала уже раскрыли, когда ждать третий сезон картины.

Как пишет издание Variety, эта часть станет последней и завершит историю об играх на выживание ради многомиллионного выигрыша. Об этом сообщил режиссер и сценарист сериала Хван Дон Хек. В сериале рассказывается о группе людей, которые ради денег рискуют собственной жизнью, играя в детские игры, и убивают других. Из 456 игроков выживает только один, а выбытие каждого следующего героя увеличивает призовой фонд на 100 млн вон.

Netflix уже объявил дату премьеры последней части истории, сюжет которой пока держится в тайне. Премьера картины состоится 27 июня 2025 года. На странице стримингового сервиса Netflix также опубликовали постер третьего сезона, на котором изображен работник смертельных игр, который держит за ноги участника соревнований, а под ними подпись: "Готовься к финальной игре".

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"Ничто не подготовит вас к финальному сезону Игры в кальмара", - говорится в подписи к постеру.

Во втором сезоне "Игры в кальмара" победитель предыдущей игры Сон Ги-Хун пытался остановить создателей смертельных соревнований. Он обучал участников игры правилам, но даже после восстания многих игроков ему не удалось остановить основателей игры.

В последней серии после титров зрители увидели интригующую сцену: роботизированная кукла Янг-Хи теперь получила напарника куклу-мальчика. Вероятно, в игре будут изменены правила, а сами игры станут еще более жестокими. Еще одной интригой сезона является судьба полицейского Хван Чжун Хо. Он встретится с братом, который является одним из создателей игры. Финальная часть сериала обещает быть еще более напряженной и насыщенной.

Напомним, ранее звезда сериала "Игра в кальмара" поддержал и финансово помог украинцам во время войны. Южнокорейский актер Им Сиван, известный по роли Ли Маянґ-хи, передал средства в посольство Украины.

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