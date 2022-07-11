Дженсен Эклз может вернуться к роли Солдатика в 4 сезоне "Пацанов".

На Amazon Prime Video 8 июля 2022 года вышел последний эпизод третьего сезона популярного антисупергеройского сериала "Пацаны" (The Boys) и фанаты уже задаются вопросом, будет ли у него продолжение.

Есть хорошие новости: еще 10 июня стало известно, что у сериала точно будет четвертый сезон (осторожно, впереди спойлеры). Съемки планируют начать уже в августе 2022 года.

Один из вопросов, который волновал поклонников шоу – вернется в новом сезоне в роли Солдатика (такая себе пародия на Капитана Америка) Дженсен Эклз, чей персонаж был представлен в третьем сезоне. (Напомним, в финале сезона американский супергерой с жестким ПТСР, своеобразным чувством справедливости, раздутым эго и целой кучей вредных привычек был схвачен властями и заморожен в надежном месте).

И здесь есть обнадеживающие новости от шоуранера шоу Эрика Крипке, который в интервью Entertainment Weekly сказал следующее: "Старая телевизионная поговорка звучит так: "Никогда никого не убивайте, если вам это действительно не нужно". Никогда не закрывайте дверь, открывайте окно. Нам всем придется подождать и посмотреть, но я не могу представить, что сериал закончится без того, чтобы снова появился Солдатик".

Учитывая, давнее сотрудничество Крипке и Эклза, начиная с запуска сериала "Сверхъестественное" в 2005 году, есть все шансы, что они и здесь так быстро не разойдутся.

Скорее всего, главным антогонистом шоу станет сенатор Виктория "Вик" Ньюман (по совместительству "супер"), которая в конце третьего сезона вступила в сговор с Патриотом и теперь претендует на пост вице-президента США.

Сам Патриот в конце сезона таки воссоединился со своим сыном Райаном и продолжил наращивать армию своих сторонников.

В то же время Пацаны в составе Мясника, Хьюи, Марвина Милка, Французика и Кимико в конце сезона снова собрались вместе, еще и приняв в свои ряды Звезду, которая окончательно покинула Семерку.

Таким образом, от самой Семерки почти ничего не осталось: Мэйв потеряла силы после столкновения с Солдатиком и решила строить мирную жизнь, а Наура за измену убил Патриот. Останутся ли в Семерке, в дальнейшем поддерживая Патриота, Глубина и Поезд – пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что пятый сезон популярного научно-фантастического сериала "Очень странные дела" (Stranger Things), который станет для него завершающим, вероятнее всего выйдет ближе к лету 2024 года.