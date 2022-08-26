Звезда "Сверхъестественного" появится в 4 сезоне популярного супергеройского сериала.

Американский актер Джеффри Дин Морган ("Сверхъестественное", "Ходячие мертвецы", "Хранители") присоединился к актерскому составу антисупергеройського сериала "Пацаны" (The Boys), съемки 4 сезона которого на днях начались в США.

Об этом сообщается на странице сериала в Twitter.

"Рады приветствовать Джеффри Дина Моргана в The Boys S4. Не можем подтвердить, будет ли у него трико", – говорится в шуточном анонсе.

Кого именно сыграет актер в сериале, пока неизвестно.

Отметим, Джеффри Дин Морган является уже не первым актером из "Сверхъестественного", которого в "Пацанов" пригласил шоуранер обоих сериалов Эрик Крипке – в третьем сезоне к касту присоединился Дженсен Эклз, который сыграл супергероя Солдатика. Также в сериале задействован Джим Бивер, который в "Сверхъестественном" играл роль охотника на демонов Бобби Сингера. Морган и Эклз в сериале играли отца и сына – Джона и Дина Винчестеров соответственно.

Вернется ли Солдатик в 4 сезоне, пока неизвестно, но ранее звучало обнадеживающее заявление от Крипке: "Старая телевизионная поговорка звучит так: "Никогда никого не убивайте, если вам это действительно не нужно". Никогда не закрывайте дверь, открывайте окно. Нам всем придется подождать и посмотреть, но я не могу представить, что сериал закончится без того, чтобы снова появился Солдатик".

Скорее всего, главным антогонистом в 4 сезоне "Пацанов" станет сенатор Виктория "Вик" Ньюман (по совместительству "супер"), которая в конце третьего сезона вступила в сговор с Патриотом и теперь претендует на пост вице-президента США. Сам Патриот в конце сезона таки воссоединился со своим сыном Райаном и продолжил наращивать армию сторонников.

В то же время Пацаны в составе Мясника, Хьюи, Марвина Милка, Французика и Кимико в конце сезона снова собрались вместе, еще и приняв в свои ряды Звездочку, которая окончательно покинула Семерку.

Таким образом, от самой Семерки почти ничего не осталось: Мэйв утратила силы после столкновения с Солдатиком и решила строить мирную жизнь, а Нуара за измену убил Патриот. Останутся ли в Семерке, в дальнейшем поддерживая Патриота, Глубина и Поезд – пока неизвестно.

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