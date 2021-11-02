В список кандидатов на "Лучшую мужскую роль" может попасть Тимоти Шаламе, а Дени Вильнев будет номинироваться на "Лучшего режиссера".

Кинокомпания Warner Bros. выдвинула фантастический фильм "Дюна" Дени Вильнева на "Оскар" в 14 категориях.

Об этом сообщается на сайте Warner Bros.

Речь идет о таких номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучшая работа оператора", "Лучший монтаж", "Лучший художник-постановщик", "Лучший грим и прически", "Лучший звук", "Лучшие костюмы", "Лучшие визуальные эффекты" и "Лучший саундтрек".

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В частности, в список кандидатов на "Лучшую мужскую роль" может попасть Тимоти Шаламе, а Дени Вильнев будет номинироваться на "Лучшего режиссера".

Среди претендентов на номинацию за лучшую роль второго плана оказались Оскар Айзек, Зендая, Джейсон Момоа, Ребекка Фергюсон, Шэрон Дункан-Брюстер, Дэйв Батиста и другие.

Кроме "Дюны" Warner Bros. также выдвигает на 15 номинаций премии "Оскар" супергеройский боевик "Отряд самоубийц: миссия навылет" и четвертый фильм "Матрица: Воскресение".

Как сообщал УНИАН, художественный фильм "Плохие дороги" будет представлять Украину на 94-й премии "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм". Фильм, который состоит из четырех новелл, сняла режиссер Наталья Ворожбит. События происходят на востоке Украины в течение 2015 года.

94-я церемония вручения наград премии "Оскар" Академии кинематографических искусств и наук за достижения в области кинематографа пройдет 27 марта 2022 года в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. На ней будут отмечать лучшие фильмы, вышедшие на экраны с 1 марта по 31 декабря 2021 года.

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Автор: Александр Топчий