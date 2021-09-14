В предыдущей части фантастической трилогии эти герои погибли.

Режиссер Лана Вачовски рассказала, почему решила воскресить главных персонажей Тринити и Нео в ленте "Матрица 4: Воскрешение".

Об этом пишет Screen Rant.

Как известно, в предыдущей части трилогии, "Матрица: Революция", эти герои погибли.

По словам Вачовски, она решила воскресить главных персонажей оригинальной трилогии после переживаний из-за потери близких. И ей стало легче от понимания, что она может это сделать.

"Мой разум всегда тянулся за воображением, и одной бессонной ночью в мозгу у меня просто взорвалась вся эта история. Я не могла вернуть родителей, но внезапно осознала, что могу вернуть Нео и Тринити – возможно, самых важных персонажей в моей жизни. И мысль о возвращении их к жизни сразу меня успокоила. Всё очень просто. Ты говоришь себе: "Да, эти двое погибли. Ну так воскреси их. Разве не здорово?" Да, это здорово! Это именно то, что делает искусство и истории – они утешают нас", – считает Вачовски.

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Режиссером выступила Лана Вачовски. Ее сестра Лилли Вачовски в этот раз не принимала участия в съемках.

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Автор: Катерина Шварц