Гремучая смесь: Момоа и мотоцикл / фото Джейсон Момоа, Instagram
Известный актер Джейсон Момоа продолжает радовать фанаток "горячими" снимками.
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В этот раз Момоа взялся за классику: мускулы и мотоциклы.
На новых снимках актер позирует в немного небрежном виде, как и подобает настоящему мужчине.
Поклонницы остались в восторге от новых снимков: "Джейсон, ты такой классный парень", "Люблю твою рубашку", "Ты такой потрясающий", "Почему ты такой сексуальный?", - написали фанатки.
фото Джейсон Момоа, Instagram
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