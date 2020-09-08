Мускулистый мужчина и байк: какая же девушка устоит перед таким сочетанием.

Известный актер Джейсон Момоа продолжает радовать фанаток "горячими" снимками.

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В этот раз Момоа взялся за классику: мускулы и мотоциклы.

На новых снимках актер позирует в немного небрежном виде, как и подобает настоящему мужчине.

Поклонницы остались в восторге от новых снимков: "Джейсон, ты такой классный парень", "Люблю твою рубашку", "Ты такой потрясающий", "Почему ты такой сексуальный?", - написали фанатки.

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Автор: Екатерина Лиманская