Фильм Натальи Ворожбит получил 5 голосов и дополнительно 3 балла, а фильм Олега Сенцова "Носорог", который также был в числе кандидатов, - 1 голос и 2 дополнительных балла.

Художественный фильм "Плохие дороги" будет представлять Украину на 94-й премии "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм".

Об этом сообщает Украинский Оскаровский комитет в Facebook.

Художественный фильм, который состоит из четырех новелл, сняла режиссер Наталья Ворожбит. События происходят на востоке Украины в течение 2015 года.

"Каждая из новелл рассказывает о сильных отношениях между людьми, возникающих на фоне войны. Четыре разбитые дороги, четыре типа отношений, вопросы любви, доверия, измены, ненависти, нарушение личных границ на фоне нарушения государственных границ. Первая история происходит на украинском блокпосте, где задерживают вооруженного директора школы, вторая история о влюбленной в украинского военного местную девушку, которую пытается сдержать ее бабушка. Третья новелла о содержании в плену украинской журналистки, и в четвертой рассказывается о том, как быстро рождается насилие: молодая девушка на своей машине сбивает курицу и хочет возместить за это ее хозяевам, которые, пользуясь ситуацией, пытаются отобрать у нее все", - рассказывают детали сюжета фильма в Комитете.

Фильм Плохие дороги получил 5 голосов и дополнительно 3 балла.

Фильм Отблеск - 2 голоса и 2 дополнительных балла.

Фильм Носорог - 1 голос и 2 дополнительных балла.

Фильм Стоп-Земля - 3 голоса и 3 дополнительных балла

Фильм Почему я жив - 0 голосов и 0 дополнительных баллов

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"Плохие дороги"- что известно о фильме

Проект фильма был отклонен на десятом питчинге Госкино в 2017 году поскольку он не набрал проходного количества баллов у экспертов.

Впоследствии создатели отправились на питчинг Украинского культурного фонда (УКФ), который они таки смогли выиграть, и лента была в конечном итоге профинансирована Украинским культурным фондом.

Международная премьера фильма состоялась 3 сентября 2020 года в конкурсной параллельной программе Международной недели критиков Венецианского кинофестиваля, где лента не смогла победить, однако получила поощрительную награду "Verona Film Club Award".

В украинский ограниченный прокат фильм вышел 20 мая 2021 года.

На украинском телевидении фильм впервые транслировали с украиноязычным закадровым озвучиванием 11 сентября 2021 года на телеканале Volia Cine+.

Автор: Денис Прядко