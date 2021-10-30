Детали нового проекта пока не разглашают.

Голливудские актеры Кристофер Уокен ("Поймай меня, если можешь", "Сонная лощина") и Оскар Айзек ("Дюна", "Холодный расчет") согласились на съемки в новом фильме режиссера Мартина Макдонахи ("Три билборда...", "Семь психопатов").

Об этом сообщает Deadline.

Детали нового проекта Макдонахи пока не разглашаются, однако стало известно, что режиссер отдал еще одну роль Сэму Роквеллу, который сыграл в "Трех билбордах..." офицера Джейсона Диксона.

Роквелл и Уокен уже пересекались в фильме "Семь психопатов".

Читайте также"Может, это конец света?": Netflix показал официальный трейлер нового сезона"Ведьмака"Оскар Айзек снимается в кино с 1996 года, новую волну славы актеру принесли съемки в ленте Дени Вильнева "Дюна", в которой Айзек сыграл отца главного героя Пола Лето Атрида.

Также Айзек снялся в криминальной драме "Холодный расчет", вышедшей в украинских кинотеатрах вскоре после "Дюны".

"Три биллборда за Миссури" – одна из самых известных киноработ Макдонахи, снята в 2017 году, номинирована в 2018-м на "Оскар" в категории "Лучший фильм года" и в категории "Лучший оригинальный сценарий", который был написан самим Макдонахой.

Награду за роль второго плана получил Сэм Роквелл.

Фильм повествует о среднестатистической американке Милдред Гейз, которая после жестокого убийства своей дочери решила отплатить врагам и разместила у дороги три билборда с вопросами к полиции об убийцах.

Автор: Яна Ставская