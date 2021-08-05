Сцена после титров "Отряда самоубийц" посвящена одному из следующих сериалов в рамках киновселенной DC.

С 5 августа 2021 года в украинский прокат выходит долгожданный супергеройский боевик "Отряд самоубийц: Миссия навылет" (The Suicide Squad), являющийся сиквелом-перезапуском одноименного фильма 2016 года.

УНИАН уже успел посмотреть новинку и с уверенностью может заявить, что режиссеру Джеймсу Ганну удалось снять просто безумное зрелище с отборным черным юмором, реками крови и чередой нелепых смертей, вдохнуть новую жизнь в уже знакомых персонажей и познакомить зрителей с новыми героями, таким образом, наконец реабилитировав DC за провальный первый "Отряд самоубийц". Подробный обзор фильма можно прочитать по ссылке.

Но еще один вопрос, который наверняка волнует зрителей, собирающихся на "Отряд самоубийц" в кинотеатр, будет ли в конце сцена после титров. Да, этот прием у большинста ассоциируется в первую очередь с фильмами Marvel, но и DC нередко к нему прибегает. И новый "Отряд самоубийц" не исключение.

Сама сцена после титров посвящена новому персонажу, представленному в фильме – безжалостноу убийце Кристоферу Смиту, известному под псевдонимом Миротворец, в исполнении актера-рестлера Джона Сины. Этот персонаж стал одним из самых гротескных в фильме – такой себе придурковатый Капитан Америка, который, цитируя его самого, "настолько за мир, что готов убивать женщин и детей".

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Показали героя Джона Сины в сцене после титров неспроста, ведь уже в январе 2022 года на стриминговом сервисе HBO Max стартует сериал "Миротворец", посвященный этому персонажу. Уже известно, что пять эпизодов восьмисерийного сериала снял Джеймс Ганн, ответственный за "Отряд самоубийц 2". Также он написал сценарий ко всем эпизодам "Миротворца". Еще три эпизода сняли Брэд Андерсон, Джоди Хилл и Розмари Родригес.

Помимо Джона Сины, к своим ролям в сериале вернутся еще несколько персонажей, представленных публике в "Отряде самоубийц" 2021 года. Речь идет о помощниках Аманды Уоллер – Джоне Экономосе в исполнении Стива Эйджи и Эмилии Харкорт в исполнении Дженнифер Холланд. Также актерский состав проекта пополнят Роберт Патрик (тот самый канонический "жидкий" Терминатор) и Фредди Строма, наиболее известный по трем финальным частям "поттерианы".

Как сообщал УНИАН, Джон Сина стал главной звездой красной дорожки на премьере "Отряда самоубийц" в Голливуде 3 августа.

Автор: Марина Григоренко