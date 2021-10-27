Актерский состав останется неизменным, пишут СМИ.

Кинокомпания Warner Bros. официально подтвердила запуск в производство второй части научно-фантастической киноленты "Дюна" с Тимоти Шаламе и Зендаей в главных ролях.

Анонс выхода второй части одновременно появился на всех платформах фильма, а также на страницах актера Тимоти Шаламе и в Twitter композитора Ханса Циммера.

"Вторая часть "Дюны" движется вперед! Слава богу, у меня еще осталось немного музыки", – пошутил Циммер.

Первая часть "Дюны", которая охватывает примерно первую половину первой книги из саги Фрэнка Герберта, завершилась встречей главного героя Пола с фременкой Чани. Следующая часть адаптирует остальную часть истории оригинального романа.

Читайте такжеНолан встретился с Вильневом и неистово восхвалял"Дюну"Как пишет Deadline, вторая часть "Дюны" должна выйти в прокат уже в октябре 2023 года. Актерский состав останется неизменным. Хотя официальных данных о кастинге пока нет.

По данным СМИ, съемки продолжения истории противостояния дома Атридов еще не начались.

Warner Bros. также не скрывает о своих планах на франшизу успешной ленты Вильнева. Историю политических игр тайного женского ордена Бене Гессерит хотят изложить в отдельном сериале.

"Дюна" в настоящее время занимает высокие кассовые сборы в Северной Америке после премьеры на прошлой неделе. В Украине кинолента Вильнева вышла в прокат гораздо раньше США – в середине сентября.

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Автор: Яна Ставская