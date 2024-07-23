Ранее сегодня стало известно, что мировая премьера фильма "Джокер: Безумие на двоих" состоится в сентябре 2024 года на Венецианском кинофестивале.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures показала новый трейлер психологического триллера с элементами мюзикла "Джокер: Безумие на двоих" (Joker: Folie à Deux).

В новом ролике зрителям показали больше совместных кадров с участием Артура Флека (Джокер) и Харлин Квинзель (Харли Квин), роли которых исполнили Хоакин Феникс ("Гладиатор", "Она", "Мастер", "Наполеон") и Леди Гага ("Звезда родилась", "Дом Гуччи", сериал "Американская история ужаса"). На этот раз они еще и спели в кадре.

Есть и хорошие новости: судя по украинскому дублированному трейлеру, есть шанс, что песни в исполнении Феникса и Гаги украинские актеры дубляжа (со всем уважением к ним) не будут перепевать в переводе, как это было с "Русалочкой" и "Вонкой".

Отметим, события фильма "Джокер: Безумие на двоих", который является сиквелом фильма "Джокер" 2019 года, происходят вскоре после финала предыдущего в психиатрической клинике Аркхэм, куда был помещен сумасшедший преступник Артур Флек по прозвищу "Джокер". Там он знакомится с доктором Харлин Квинзель, которая в комиксах влюбилась в Джокера и впоследствии превратилась в суперзлодейку и его возлюбленную по прозвищу Харли Квинн.

Режиссером фильма является Тодд Филлипс, который снял и первый фильм. Также на его счету трилогия "Мальчишник в Вегасе" и сценарий к фильму "Борат".

Помимо Феникса и Гаги, в фильме также сыграли Брендан Глисон ("Залечь на дно в Брюгге", "Банши Инишерина"), Джейкоб Лофленд ("Мад", "Бегущий по лабиринту") и Кэтрин Кинер ("Ловушка", "Проект "Адам"), о персонажах которых пока ничего неизвестно. Кроме того, к роли безответного любовного интереса Джокера из первой части, циничной матери-одиночки Софи Дюмон вернулась Зази Битц.

Ранее сегодня стало известно, что мировая премьера фильма "Джокер: Безумие на двоих" состоится в сентябре 2024 года на Венецианском кинофестивале. Широкая аудитория сможет посмотреть новинку в кинотеатрах по всему миру (кроме России, конечно), начиная со 2 октября 2024 года.

Вас также могут заинтересовать новости: