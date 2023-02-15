Фильм "Джокер: Безумие на двоих" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой должен выйти в прокат в октябре 2024 года.

Американская певица и актриса Леди Гага ("Звезда родилась", "Дом Gucci", "Американская история ужасов") показала первое фото в образе Харли Квинн, которую она сыграет в предстоящем фильме "Джокер: Безумие на двоих" (Joker: Folie à Deux).

Снимок в паре с исполнителем главной роли Джокера Хоакином Фениксом звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Фильм станет продолжением "Джокера" 2019 года. По предварительной информации, события второй части начнутся в психиатрической клинике Аркхем, куда был помещен сумасшедший преступник Артур Флек по прозвищу "Джокер". Судя по всему, там он познакомится с доктором Харлин Фрэнсис Квинзель, которая в комиксах влюбилась в Джокера и после инцидента с кислотой превратилась в суперзлодейку и возлюбленную Джокера Харли Квин. Впрочем, окончательный сюжет фильма пока держится в секрете.

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Тем не менее, уже известно, что фильм будет снят в жанре криминальная драма/триллер с элементами мюзикла.

Помимо Феникса и Гаги, в фильме также сыграют Брендан Глисон ("Залечь на дно в Брюгге", "Банши Инишерина"), Джейкоб Лофленд ("Мад", "Бегущий в лабиринте") и Кэтрин Кинер ("Прочь", "Проект "Адам"), о персонажах которых пока ничего неизвестно. Кроме того, к роли неразделонного любовного интереса Джокера из первой части, циничной матери-одиночки софи Дюмон вернется Зази Битц.

Режиссером фильма выступает Тодд Филлипс, который снял и первый фильм "Джокер". Также на его счету трилогия "Мальчишник в Вегасе" и сценарий к фильму "Борат".

Фильм "Джокер: Безумие на двоих" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой должен выйти в прокат в октябре 2024 года. Наряду с фильмом "Бэтмен 2" от режиссера Мэтта Ривза, "Джокер 2" войдет в DC Elseworlds ("Иные миры DC"), куда включены несколько проектов, несвязанных с основной киновселенной.

Фильм "Джокер" 2019 года – что известно

Психологический триллер "Джокер" от режиссера Тодда Филлипса по сценарию, написанному им совместно со Скоттом Сильвером, вышел в прокат 2019 году и не имел ничего общемо с другими проектами в рамках киновселенной DC.

Больше похожий на реалистичную историю упадка, чем на супергероику, фильм сосредоточился на трагической предыстории суперзлодея Джокера, одного из ключевых антагонистов Бэтмена. В фильме он показан как комик-неудачник Артур Флек, который живет со своей больной матерью в депрессивном Готем-Сити. Он работает клоуном в небольшом агентстве развлечений, но мечтает о карьере стендап-комика и всеобщем признании, однако везде сталкивается с жестокостью и отторжением. Все это в конечном итоге порождает Джокера.

Фильм собрал в прокате более 1 миллиарда долларов, получил противоречивые отзывы критиков и признание среди зрителей. Также "Джокер" был номинирован на многие награды, включая "Оскар" в одиннадцати номинациях. Хоакин Феникс при этом получил за роль Артура Флека немало наград, включая "Оскар", "Золотой глобус", премию BAFTA и премию Гильдии киноактеров США.

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