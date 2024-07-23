В основном конкурсе будет соревноваться 21 лента.

Организаторы 81-го Венецианского кинофестиваля, которые ранее поддержали Украину, объявили полный список номинантов, которые будут бороться за награду "Золотой лев". В этом году мероприятие будет проходить с 28 августа по 7 сентября на острове Лидо.

Как пишет издание Variety, кинофестиваль откроет фильм режиссера Тима Бертона "Битлджус, Битлджус". Это продолжение фильма ужасов 1988 года. В новой части Майкл Китон снова сыграл роль упыря. Главных героев также сыграли Вайнона Райдер, Кэтрин О'Хара, Джастин Теру, Моника Беллуччи. Премьера фильма в мировом прокате ожидается 4 сентября.

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Еще одним претендентом на "Золотого льва" будет лента "Джокер: Безумие на двоих" Тодда Филлипса. Как известно, первая часть сиквела уже получила награду на Венецианском фестивале в 2019 году. Теперь же картине, с Леди Гагой и Хоакином Фениксом в главных ролях, снова пророчат триумф.

Также в конкурсную программу вошел фильм режиссера Педро Альмодовара "Комната по соседству". В картине снялись лауреаты на премию "Оскар" Джулианна Мур и Тильда Суинтон. Эта картина является продолжением фильма Альмодовара "Параллельные матери" 2021 года. Он получил "Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль Пенелопы Крус на Венецианском кинофестивале.

Режиссер Брейди Корбет представит на острове Лидо свою драму "Бруталист", которая рассказывает о 30 годах жизни Ласло Тота - еврейского архитектора. Мужчина пережил Холокост. Его сыграет актер Эдриен Броуди. "Бруталист" - это продолжение "Детства лидера" Корбета. Картина в 2015 году получила награду лучший дебют в кино на Венецианском кинофестивале.

На Венецианском кинофестивале покажут украинский фильм "Песни земли, которая медленно горит" Ольги Журбы. Это документальная лента, в которой изображена жизнь украинцев во время полномасштабного вторжения. Режиссер стремилась всему миру показать в картине последствия российского нападения.

В то же время в программе кинофестиваля рядом с украинским фильмом представлена лента "Русские на войне". Его создала российско-канадский режиссер Анастасия Трофимова. Отмечается, что это картина копродукция Франции и Канады.

Как указано в синопсисе картины, режиссер стала частью одного из российских батальонов, которые воюют на востоке Украины. Трофимова обнаружила вещи, которые далеки от того, о чем кричит российская пропаганда. В частности, речь идет о беспорядке в армии захватчиков, разочарованных солдатах, которые не понимают, за что воюют.

Однако это не единственная картина о россиянах на кинофестивале. В программу "Горизонты" попал фильм "Тихая жизнь" о русских беженцах. Кинолента греческого режиссера Александроса Авранаса изображает историю семьи из РФ, которая эмигрирует в Швецию в поисках лучшей жизни и убежища, однако им отказывают.

К слову, жюри кинофестиваля возглавит французская актриса Изабель Юппер, которая получила более 90 наград за свою карьеру, в частности, "Оскар", "Золотой глобус", "Сезар", BAFTA.

Другие номинанты Венецианского кинофестиваля 2024:

"Апрель" - Деа Кулумбегашвили

"Безмолвное братство" - Джастин Курзель

"Вермилион, невеста горы" - Маура Дельперо

"Глаза незнакомца" - Йео Се Хуа

"Жатва" - Афина Рахель Цангари

"Звезда будущего" - Джулия Луиза Штайгервальт

"И дети их после них" - Людовик и Зоран Бухерма

"Квир" - Лука Гуаданьино

"Любовь" - Даг Иоганн Гёугеруд

"Мария" - Пабло Ларраин

"Молодость (возвращение домой)" - Ван Бин

"Плохая девочка" - Халина Рейн

"Поле боя" - Джанни Амелио

"Сицилийские письма" - Фабио Грассадония, Антонио Пьяцца

"Тихий сын" - Дельфин и Франсуа Кулен

"Три подруги" - Эмманюэль Муре

"Убей жокея" - Луис Ортега

"Я все еще здесь" - Уолтер Саллес

Напомним, ранее мы писали, что Netflix показал закулисье съемок финального сезона "Очень странных дел".

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