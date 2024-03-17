Он себя уговаривал несколько раз пойти в кинотеатр.

Недавно Сергей Притула рассказал, почему до сих пор не посмотрел документальный фильм "20 дней в Мариуполе", который получил "Оскар".

Мужчина отметил, что искал для себя оправдание не идти в кинотеатры, когда киноленту показывали в Украине, потому что откровенно боялся.

"Когда фильм был в прокате в кинотеатрах я пытался сделать над собой сверхусилие и пойти его посмотреть, но я не смог. Я видел те страшные фото из Мариуполя и мне даже трудно представить этот документальный фильм. Я находил себе оправдание, потому что у меня в Мариуполе друзья погибли и некоторые попали в плен. И я помню там март-апрель 2022 года и я очень боялся, что если я пойду посмотрю этот фильм, я вернусь в то состояние, из которого я выходил. А отходил я очень тяжело. Но я понимаю, что этого не избегу и так будет правильно", - рассказал Сергей в подкасте "Гуртом та вщент".

А дальше высказался о том, что из телеверсии "Оскара" вырезали речь режиссера фильма Мстислава Чернова.

"Это грубое неуважение и от этого обидно. Это же не единичные факты, глядя на то, что речь о фильме Навального в прошлом году показали..." - возмутился Притула.

Напомним, ранее известная роженица из Мариуполя цинично прокомментировала фильм "20 дней в Мариуполе".

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