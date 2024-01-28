Сергей вспомнил забавную историю.

Недавно Сергей Притула рассказал, что один мужчина требовал вернуть деньги, которые перечислил в его благотворительный фонд. Однако впоследствии оказалось, что произошел курьезный момент.

"Пишет мне один мужчина недавно: "Господин Сергей, такого-то числа вам было ошибочно перечислено вот такую сумму в долларах, вот такую сумму в евро, а также на банке вашего фонда была ошибочно перечислена вот такая сумма в гривнах". Я понимаю, что можно ошибиться раз, например, когда ты случайно выбираешь и так нолик один нажимаешь, а потом страдаешь. Но ошибочно отправить трижды на разные ресурсы... Я подумал, что очень интересный разводняк", - рассказал Сергей в подкасте "Гуртом та вщент".

Далее мужчина добавил, что другие фонды, которым тоже по ошибке отправились деньги, уже вернули все, поэтому Притула решил разобраться в этой ситуации.

"Я думаю: "Подожди, чувак. Это что такое?" И я пишу, что извиняюсь, но как это могло произойти? И он отвечает: "Мы поссорились с женщиной, она ночью взяла мой телефон и просто перечисляла деньги". Я видел ту выписку, с 4 до 5 утра агрессивно настроенная молодая женщина спортивного телосложения, скинула на 6 фондов деньги", - с улыбкой вспомнил Сергей.

Поэтому Притула подчеркнул, что сейчас такие времена, что не стоит ссориться даже с родными.

"Ребята, не ссорьтесь с женщинами. Мы вернули средства, потому что человек собирал на помощь одной бригаде, а женщина эдакая подумала: "Ну, что ж, а теперь выкручивайся, дурак. Ты меня обидел, а теперь объясняй людям и защитникам, где деньги делись", - сказал мужчина.

Притула говорит, что это один из самых благородных вариантов, как можно наказать мужчину, но так лучше не делать.

Напомним, недавно Сергей Притула высказывался о недостатках мобилизации. В частности, он подчеркивал, что к каждому будущему воину стоит относиться с уважением.

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