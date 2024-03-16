Она говорит, что все это "фейки".

Роженица из Мариуполя Марианна Вышемирская, которая пострадала от ракетного удара оккупантов в роддом и попала в оскароносный документальный фильм "20 дней в Мариуполе", решила прокомментировать киноленту.

Украинка, которая после трагедии в Мариуполе решила стать на сторону страны-агрессора, выступила на одном из пропагандистских каналов РФ. Сначала она обвинила режиссера в "смонтированных фейках" и отметила, что ей даже не интересно смотреть фильм.

"Пока они "монтировали фейки", я занималась более важными глобальными делами" - цинично прокомментировала предательница, произнося популярную фразу пропаганды Кремля.

А затем дерзко охарактеризовала документальный фильм "20 дней в Мариуполе" так:

"Никак иначе, кроме как "ярмарка лицемерия", я это назвать не могу".

Однако потом неожиданно добавила, что знает, что будет показано в киноленте, ведь была на месте трагедии.

"Я и так знаю, что они там покажут, потому что я там была на момент, когда они молниеносно приехали снимать после взрыва", - добавила Марианна.

Что известно о Марианне Вышемирской

Блогер и модель Марианна Вышемирская стала известной 2 года назад, когда попала на фото Мстислава Чернова с места попадания российской бомбы в роддом Мариуполя. Тогда она получила ранения.

Позже стало известно, что вместе с новорожденной дочерью Вышемирская находится в Москве. Затем оказалось, что девушка стала на сторону врага и ведет пропагандистскую деятельность.

Напомним, режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" высказался об известной роженице из Мариуполя, которая поддерживает Путина.

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