"20 дней в Мариуполе" признали лучшим документальным фильмом года / Скриншот

Организаторы кинопремии "Оскар" вырезали из сокращенной международной телеверсии Церемонии вручения наград номинацию, в которой победил украинский фильм "20 дней в Мариуполе".

Как сообщает Общественное вещание, которое является транслятором церемонии в Украине, они получили от организаторов материалы, в которых нет награждения создателей документального фильма. Они выразили возмущение этим решением и решили транслировать полную версию церемонии.

В то же время исполнительный продюсер телеканала "Суспільне Культура" Лукьян Галкин отметил, что в прошлом году, когда в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" победила лента о российском оппозиционере Алексее Навальном, момент награждения и речь его жены не вырезали из сокращенной версии.

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"Мощная речь Мстислава Чернова подчеркнула единство между Украиной и миром - тем обиднее видеть исключение этого полного правды и силы эпизода из версии, распространенной для мировых лицензиатов премии "Оскар", - возмутился он.

Победители "Оскар-2024": что известно

В воскресенье, 10 марта, в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения 96-й премии Американской киноакадемии. Победителями стали:

  • лучший фильм - "Оппенгеймер";
  • лучший актер - Киллиан Мерфи;
  • лучшая актриса - Эмма Стоун;
  • лучший фильм на иностранном языке - "Зона интересов" Джонатана Глейзера;
  • лучшая мужская роль второго плана - Роберт Дауни-младший, "Оппенгеймер";
  • лучшая женская роль второго плана - Давайн Джой Рэндольф, "Оставленные";
  • лучший короткометражный документальный фильм - "Последняя ремонтная мастерская";
  • лучший документальный фильм - "20 дней в Мариуполе";
  • лучший оригинальный сценарий - "Анатомия падения";
  • лучший адаптированный сценарий - "Американское чтиво";
  • лучшие костюмы - "Бедные-несчастные";
  • лучшая работа художника-постановщика - "Бедные-несчастные";
  • лучшие визуальные эффекты - "Годзилла: Минус один";
  • лучший монтаж - "Оппенгеймер";
  • лучшая операторская работа - "Оппенгеймер";
  • лучший саундтрек - "Оппенгеймер";
  • лучшая режиссура - Кристофер Нолан, "Оппенгеймер".

Режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов со сцены заявил, что отдал бы эту награду, лишь бы Россия никогда бы не нападала на Украину.

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