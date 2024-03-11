Организаторы кинопремии "Оскар" вырезали из сокращенной международной телеверсии Церемонии вручения наград номинацию, в которой победил украинский фильм "20 дней в Мариуполе".
Как сообщает Общественное вещание, которое является транслятором церемонии в Украине, они получили от организаторов материалы, в которых нет награждения создателей документального фильма. Они выразили возмущение этим решением и решили транслировать полную версию церемонии.
В то же время исполнительный продюсер телеканала "Суспільне Культура" Лукьян Галкин отметил, что в прошлом году, когда в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" победила лента о российском оппозиционере Алексее Навальном, момент награждения и речь его жены не вырезали из сокращенной версии.
"Мощная речь Мстислава Чернова подчеркнула единство между Украиной и миром - тем обиднее видеть исключение этого полного правды и силы эпизода из версии, распространенной для мировых лицензиатов премии "Оскар", - возмутился он.
Победители "Оскар-2024": что известно
В воскресенье, 10 марта, в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения 96-й премии Американской киноакадемии. Победителями стали:
- лучший фильм - "Оппенгеймер";
- лучший актер - Киллиан Мерфи;
- лучшая актриса - Эмма Стоун;
- лучший фильм на иностранном языке - "Зона интересов" Джонатана Глейзера;
- лучшая мужская роль второго плана - Роберт Дауни-младший, "Оппенгеймер";
- лучшая женская роль второго плана - Давайн Джой Рэндольф, "Оставленные";
- лучший короткометражный документальный фильм - "Последняя ремонтная мастерская";
- лучший документальный фильм - "20 дней в Мариуполе";
- лучший оригинальный сценарий - "Анатомия падения";
- лучший адаптированный сценарий - "Американское чтиво";
- лучшие костюмы - "Бедные-несчастные";
- лучшая работа художника-постановщика - "Бедные-несчастные";
- лучшие визуальные эффекты - "Годзилла: Минус один";
- лучший монтаж - "Оппенгеймер";
- лучшая операторская работа - "Оппенгеймер";
- лучший саундтрек - "Оппенгеймер";
- лучшая режиссура - Кристофер Нолан, "Оппенгеймер".
Режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов со сцены заявил, что отдал бы эту награду, лишь бы Россия никогда бы не нападала на Украину.