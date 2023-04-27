Новый сезон сериала выйдет на Netflix уже в июне 2023 года.

Стриминговый сервис Netflix представил первый тизер шестого сезона научно-фантастического сериала-антологии "Черное зеркало" (Black Mirror), рассказывающего жуткие истории о влиянии технологий на жизнь людей.

По традиции, сезон будет состоять из нескольких несвязанных между собой эпизодов, в каждом из которых будет рассказываться отдельная история с разными актерами в главных ролях.

Одновременно стало известно, что новый сезон сериала выйдет на Netflix уже в июне 2023 года.

Из первого тизера стало известно, что в шестом сезоне сыграют Сальма Хайек ("Фрида", "Отчаянный", "Супер Майк: Последний танец"), Рори Калкин ("Зодиак", "Незваные гости") и Бен Барнс ("Тень и кость", "Мир Дикого Запада").

Ранее стало известно, что роли в 6 сезоне также получили Зази Битц ("Джокер", "Дэдпул 2", "Атланта"), Паапа Эссиеду ("Убийство в Восточном экспрессе", "Мужской род"), Джош Хартнетт ("Перл Харбор", "Гнев человеческий", "Страшные сказки"), Аарон Пол ("Мир Дикого Запада", "Во все тяжкие"), Кейт Мара ("Карточный домик", "Марсианин"), Дэнни Рамирес ("Топ Ган: Меверик", "Сокол и Зимний Солдат"), Клара Ругаард ("Все еще связанные", "Дитя робота"), Оден Торнтон ("Булл", "Это мы") и Анджана Васан ("Убивая Еву", "Человек-Паук: Вдали от дома").

Отметим, что Аарон Пол уже играл в первом эпизоде 4 сезона "Черного зеркала" под названием "Космическая лодка Калистер", а Анджана Васан – в первом эпизоде 3 сезона под названием "Под откос".

Сериал "Черное зеркало" – что стоит знать

Британский научно-фантастический сериал "Черное зеркало" дебютировал в 2011 году на британском Channel 4. Именно там в течение трех лет вышло два сезона сериала и еще один полнометражный специальный выпуск. Еще три сезона транслировались с 2016 по 2019 год на Netflix. Кроме того, в 2018 году стриминговый сервис выпустил в рамках "Черного зеркала" интерактивный фильм "Брандашмыг", где зрители могли самостоятельно выбирать по ходу просмотра различные варианты развития событий.

Каждый эпизод "Черного зеркала" представляет собой отдельную историю, но все они объединены единой концепцией – влияние информационных технологий на человеческие жизни и отношения. При этом в каждом эпизоде играют разные актеры, в том числе крупные звезды. Так, в разные годы в "Черном зеркале" снимались Дэниел Калуя, Джоди Уиттакер, Хейли Этвелл, Донал Глисон, Брайс Даллас Ховард, Уайатт Рассел, Бенедикт Вонг, Летиша Райт, Энтони Маки, Эндрю Скотт, Майли Сайрус и другие.

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