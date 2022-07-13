Дата выхода шестого сезона "Черного зеркала" пока неизвестна.

Создатели популярного научно-фантастического сериала-антологии "Черное зеркало" (Black Mirror) определились с актерским составом для будущего шестого сезона.

Об этом сообщает Variety со ссылкой на собственные информированные источники.

Отмечается, что на данный момент роли в новом сезоне сериала получили Зази Битц ("Джокер", "Дэдпул 2", "Атланта"), Паапа Эссиеду ("Убийство в Восточном экспрессе", "Род мужской"), Джош Хартнетт ("Перл Харбор", "Гнев человеческий", "Страшные сказки"), Аарон Пол ("Мир Дикого запада", "Во все тяжкие"), Кейт Мара ("Карточный домик", "Марсианин"), Дэнни Рамирес ("Топ Ган: Мэверик", "Сокол и Зимний солдат"), Клара Ругаард ("Все еще связанные", "Дитя робота"), Оден Торнтон ("Булл", "Это мы") и Анджана Васан ("Убивая Еву", "Человек-паук: Вдали от дома").

При этом издание отмечет, что этот кастинг охватывает лишь три эпизода сериала, тогда как в новом сезоне их ожидается больше. Потому стоит ожидать, что еще больше актеров присоединятся к актерскому составу шестого сезона "Черного зеркала".

Дата выхода шестого сезона "Черного зеркала" пока неизвестна.

Отметим, британский научно-фантастический сериал "Черное зеркало" дебютировал в 2011 году на британском Channel 4. Именно там в течение трех лет вышло два сезона сериала и еще один полнометражный специальный выпуск. Еще три сезона выходили с 2016 по 2019 годы на Netflix. Кроме того, в 2018 году стриминговый сервис выпустил в рамказ концепции "Черного зеркала" интерактивный фильм "Брандашмыг", где зрители могли самостоятельно выбирать по ходу просмотра разные варианты развития событий.

Каждый эпизод "Черного зеркала" представляет собой отдельную историю, но все они объединины единой концепцией – влияние информационных технологий на человеческие жизни и отношения. При этом в каждом эпизоде играют разные актеры, в том числе весьма крупные звезды. Так, в разные годы в "Черном зеркале" снимались Дэниел Калуя, Джоди Уиттакер, Хейли Этвелл, Донал Глисон, Брайс Даллас Ховард, Уайатт Рассел, Бенедикт Вонг, Летиша Райт, Энтони Маки, Эндрю Скотт, Майли Сайрус и другие.

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