Дата выхода и актерский состав шестого сезона "Черного зеркала" пока неизвестны.

Популярный научно-фантастический сериал-антология "Черное зеркало" (Black Mirror) получит шестой сезон.

Об этом сообщает Variety со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что спустя три года после выхода пятого сезона сериала на Netflix, наконец началась работа по поводу продления – на данный момент активно ведутся кастинги и проработка сюжетов.

Хотя какие-либо подробности о конкретных историях держатся в секрете, Variety имеет основания полагать, что в шестом сезоне будет больше эпизодов, чем в пятом, состоявшем всего из трех серий.

Дата выхода шестого сезона "Черного зеркала" пока неизвестна.

Отметим, британский научно-фантастический сериал "Черное зеркало" дебютировал в 2011 году на британском Channel 4. Именно там в течение трех лет вышло два сезона сериала и еще один полнометражный специальный выпуск. Еще три сезона выходили с 2016 по 2019 годы на Netflix. Кроме того, в 2018 году стриминговый сервис выпустил в рамказ концепции "Черного зеркала" интерактивный фильм "Брандашмыг", где зрители могли самостоятельно выбирать по ходу просмотра разные варианты развития событий.

Каждый эпизод "Черного зеркала" представляет собой отдельную историю, но все они объединины единой концепцией – влияние информационных технологий на человеческие жизни и отношения. При этом в каждом эпизоде играют разные актеры, в том числе весьма крупные звезды. Так, в разные годы в "Черном зеркале" снимались Дэниел Калуя, Джоди Уиттакер, Хейли Этвелл, Донал Глисон, Брайс Даллас Ховард, Уайатт Рассел, Бенедикт Вонг, Летиша Райт, Энтони Маки, Эндрю Скотт, Майли Сайрус и другие.

Вас также могут заинтересовать новости: