В украинский прокат лента выйдет в следующем году.

Кинокомпания Universal Studios представила трейлер новой романтической комедии "Бриджит Джонс: Влюблена в парня". Долгожданный фильм выйдет на большие экраны уже в следующем году.

События в ленте разворачиваются вокруг Бриджит Джонс, которую сыграла знаменитая американская актриса Рене Зеллвегер. Звезда известна по фильмам "Дневник Бриджит Джонс", "Чикаго", "Джуди". После потери любимого во время гуманитарной миссии в Судане Бриджит снова одинока.

Она - мать-одиночка, которая воспитывает 9-летнего сына Билли и 4-летнюю дочь Мейбл. Женщина застряла в эмоциональном круговороте воспитания детей. Под давлением семьи она начинает строить новую жизнь и даже устанавливает приложение для знакомств, где знакомится с мечтательным и энергичным юношей.

Перед ней возникают два потенциальных романа: с мистером Уоллакером, учителем в школе ее детей, и с младшим Рокстером. Бриджит пытается балансировать между работой, семьей и любовью, но удастся ли ей это, станет известно уже этой зимой. Премьера фильма в украинском прокате запланирована на 15 февраля 2025 года.

Лента основана на одноименном романе Хелен Филдинг. Режиссером картины выступил Майкл Моррис, известный по ленте "Ради Лесли" и сериалам "Миллиарды", "Родословная", а продюсером стал Тим Беван. Главные роли в "Бриджит Джонс: Влюблена в парня" сыграли Рене Зеллвегер, Хью Грант ("Дневник Бриджит Джонс", "Ножи наголо: Стеклянный лук", "Вонка"), Эмма Томпсон ("Реальная любовь", "Круэлла", "Любовь по вызову").

Напомним, ранее вышел первый тизер новой части культовой франшизы "Миссия невозможна: Финальная расплата". В украинский прокат новая часть легендарной серии с Томом Крузом выйдет 22 мая 2025 года.

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