Алексей Суханов, Егор Гордеев, Константин Грубич чествуют наследие Александра Довженко по случаю 130 лет со дня его рождения

1+1 Украина присоединяется к празднованию 130-летия со дня рождения украинского гения кинематографа Александра Довженко.

Александр Довженко - одна из ключевых фигур украинского и мирового кинематографа. Режиссера называли Гомером мирового кино из-за его поэтического подхода к созданию кинолент. С него начался украинский кинематограф. Его "Земля" попала на первый Венецианский кинофестиваль. Показала миру живую красоту украинской души. Фильм вошел в десятку лучших в истории, вдохновлял французских, английских, немецких, японских режиссеров.

Телеканал "1+1 Украина" присоединился к празднованию 130-летия со дня рождения режиссера, ведь всегда видел своей миссией поддержку и стимулирование развития украинского кинематографа. На киевской киностудии имени Довженко центральным событием стало открытие скульптурной композиции, героями которой стали Александр Довженко и кинооператор Даниил Демуцкий. Скульптор Владимир Щур воссоздал эпизод со съемок фильма "Земля". Праздник продолжился марафоном молодого студенческого кино, демонстрацией фильмов Довженко "Земля", "Звенигора", "Ягодка любви" и выступлением группы "Вьюга".

Ведущие "1+1 Украина" и поделились своими впечатлениями от культурного наследия Александра Довженко - кинорежиссера, писателя, кинодраматурга и художника.

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Константин Грубич: " Снимал как-то сюжет для ТСН, видимо к 110-летию со дня рождения Довженко. Поехал в село Яреськи на Полтавщине, где он снимал фильм "Земля". Встретился там с двумя женщинами, сестрами, им было лет под 90, которые помнили Довженко. Он жил у них во дворе, не хотел ночевать в доме, поэтому спал в летней кухне. Рассказывали, как запомнили, что режиссер ходил по пашне босиком, очень любил есть яблоки. Эти женщины тогда еще были маленькие, а что могут запомнить дети - что Довженко был очень добрым, рассказывал им какие-то интересные истории. Очень просто себя вел с крестьянами, хотя уже тогда был известным режиссером. На съемочной площадке с крестьянами, которые снимались в массовке, был на уровне, ел с ними из одного горшка, не капризничал, всем интересовался.

Александр Довженко это о человечности, огромном таланте, о понимании себя и того, кто вокруг тебя и умении правильно это передать образом, словом, видео".

Егор Гордеев: " Александр Довженко у меня ассоциируется с киностудией, которую назвали в его честь. Это не просто место, которое назвали в честь случайного известного человека, а оно очень связано с режиссером. Там есть яблоневый сад, который он сам высаживал, там самый большой кинопавильон Европы, где одновременно могут сниматься несколько фильмов. На киностудии я провел практически половину детства - для меня это была магия чего-то неизвестного и надежда на то, что у нас были люди и места, которые могут воссоздать настоящий Голливуд. Поэтому, для меня Довженко - это не "Зачарованная Десна", а именно киностудия имени Довженко".

Алексей Суханов: " У меня есть моя любимая цитата Довженко: "Бог в человеке. Он есть или нет. Но полное его отсутствие - это большой шаг назад и вниз. В будущем люди придут к нему. Не к попу, конечно, не к приходу. К божественному в себе. К прекрасному. К бессмертному. И тогда не будет гнетущей серой скуки, зверожестокой, тупой и скучной, безрадостной будни".

Эта цитата Довженко в очередной раз доказывает тотальный эгоизм, жестокость, превосходство плоской человеческой натуры! И главное - неспособность даже в мелочах выполнять работу над ошибками и задавать себе простой вопрос: "А зачем я здесь? И что должен сделать, чтобы оправдать свое появление на этом Земном шаре, превратив свое существование в настоящую жизнь?"

Канал "1+1 Украина" - генеральный медиапартнер торжеств по случаю 130-летия Александра Довженко.