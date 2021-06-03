Зрителям обещают новые шоу и картины каждую неделю.

Компания Disney+ презентовала график выхода летом новых фильмов и сериалов.

Полный список опубликован в Instagram компании.

Зрителям обещают премьеры каждую неделю.

Среди них такие картины и шоу, как «Монстры за работой», «Локи», «Черная вдова», «Таинственное общество мистера Бенедикта», «Круиз по джунглям».

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Автор: Катерина Шварц