Этим летом состоится премьера сериала "Локи" / постер instagram.com/disneyplus

Компания Disney+ презентовала график выхода летом новых фильмов и сериалов

Полный список опубликован в Instagram компании.

Зрителям обещают премьеры каждую неделю.

Среди них такие картины и шоу, как «Монстры за работой», «Локи», «Черная вдова», «Таинственное общество мистера Бенедикта», «Круиз по джунглям».

Список премьер / фото instagram.com/disneyplus

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Автор: Катерина Шварц