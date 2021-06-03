Этим летом состоится премьера сериала "Локи" / постер instagram.com/disneyplus
Компания Disney+ презентовала график выхода летом новых фильмов и сериалов.
Полный список опубликован в Instagram компании.
Зрителям обещают премьеры каждую неделю.
Среди них такие картины и шоу, как «Монстры за работой», «Локи», «Черная вдова», «Таинственное общество мистера Бенедикта», «Круиз по джунглям».
Список премьер / фото instagram.com/disneyplus
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