Студия Marvel опубликовала новый трейлер "Черной вдовы".

Студия Marvel показала проморолик 3 апреля, а премьера фильма запланирована на 5 июля.

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Стоит отметить, что фильм основан на комиксах Marvel о приключениях супергероини Черной вдовы. Действие фильма разворачивается после событий картины "Первый мститель: Противостояние".

Известная актриса Скарлетт Йоханссон сыграет главную роль в фильме. Также к съемкам в картине присоединились и другие популярные актеры: Флоренс Пью, Рэйчел Вайс и Роберт Дауни-младший.

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Автор: Диана Могилевич