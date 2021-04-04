Кадр из фильма / Скриншот YouTube
Студия Marvel показала проморолик 3 апреля, а премьера фильма запланирована на 5 июля.
Читайте такжеСделка на $450 миллионов: Netflix снимет две части детектива «Достать ножи»
Стоит отметить, что фильм основан на комиксах Marvel о приключениях супергероини Черной вдовы. Действие фильма разворачивается после событий картины "Первый мститель: Противостояние".
Известная актриса Скарлетт Йоханссон сыграет главную роль в фильме. Также к съемкам в картине присоединились и другие популярные актеры: Флоренс Пью, Рэйчел Вайс и Роберт Дауни-младший.
Другие новости УНИАН:
- Netflix показал трейлер хоррора "Увиденное и услышанное" (видео)
- Вышел трейлер криминального триллера "Роковая связь" с Эмилией Кларк
- Netflix наконец завершил съемки второго сезона «Ведьмака» (фото, видео)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram