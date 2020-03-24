Не Джеймса Бонда: Дэниэл Крэйг признался, кого мечтал сыграть

Однако культового шпиона актер все равно считает одним из лучших персонажей кинематографа.

Актер Дэниэл Крэйг, известный по роли Джеймса Бонда, признался, что мечтал сыграть ковбоя или какого-нибудь супергероя вроде Супермена и Человека-паука, чем агента 007.

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О своей детской мечте Крэйг рассказал в интервью журналу Saga, передает 112.ua со ссылкой на Metro. "Люди всегда говорят мне: "Вы, должно быть, мечтали сыграть Джеймса Бонда, когда были ребенком". Мой ответ - нет. Никогда такого не было. Я мечтал о множестве других вещей - Супермен, Человек-паук, Человек-невидимка, даже хороший старомодный ковбой", - ответил актер.

Однако культового шпиона актер все равно считает одним из лучших персонажей кинематографа. "Бонда так много, что сейчас это кажется ироничным. Мне посчастливилось получить одну из лучших ролей в кино. Нет никаких недостатков в том, чтобы играть Бонда", - добавил Крэйг.

Фильм "Не время умирать" станет уже 25-м в серии о Бонде. Он должен был выйти в прокат в апреле, но из-за коронавируса и закрытия кинотеатров, его перенесли на осень 2020 года.