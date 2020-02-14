Появился новый трейлер предстоящего фильма о Джеймсе Бонде (видео)

В трейлере появляется главный антагонист картины в исполнении Рами Малика.

Появился новый трейлер фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» - 25-го фильма в серии.

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Трейлер опубликован на официальном YouTube-канале бондианы. В нём впервые использовали песню от Билли Айлиш, написанную специально для этой картины.

В трейлере появляется главный антагонист картины в исполнении Рами Малека.

Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде в Украине состоится 9 апреля.

Как сообщал УНИАН, появились новые постеры с героями фильма о Джеймсе Бонде, который выйдет в апреле.