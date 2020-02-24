Джеймс Бонд снова в действии: вышел новый постер к фильму "Не время умирать" (фото)

Премьера картины в Украине состоится 9 апреля.

Представлен еще один постер нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» (No Time To Die).

Читайте такжеБилли Айлиш впервые вживую исполнила саундтрек к фильму про БондаНа иллюстрации исполнитель главной роли Дэниел Крейг изображен с Леа Сейду, которая играет в картине Мадлен Суонн.

«Снова в действии… Джеймс Бонд и Мадлен Суонн в новом постере «Не время умирать», – говорится в подписи к постеру.

Согласно синопсису Джеймс Бонд (Дэниел Крейг), который наслаждается пенсией на Ямайке, по просьбе своего старого друга, агента ЦРУ Феликса Лейтера временно вернется на службу. Его заданием станет спасение похищенного ученого. Идя по его следу, агент 007 столкнется с таинственным злодеем, вооруженным новыми опасными технологиями.

В украинский прокат картина «Не время умирать» выйдет 9 апреля 2020 года.

Ранее УНИАН сообщал, что заглавную песню к фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать» выпустила Билли Айлиш.