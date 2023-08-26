Сколько рабочих и выходных дней и какие праздники в сентябре 2023 будут.

В первом месяце осени будет много профессиональных и других важных праздников, среди которых День знаний, День мира, День усыновления. Полный календарь праздников, сколько всего рабочих дней и когда будут выходные в сентябре 2023 - рассказываем в материале.

Праздники и выходные дни в сентябре 2023

1 сентября - День знаний.

2 сентября - День нотариата.

Видео дня

3 сентября - День предпринимателя.

8 сентября - Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов.

9 сентября - Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика, День украинского кино, День физкультуры и спорта.

10 сентября - День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, День танкистов, Всемирный день предотвращения самоубийств.

13 сентября - День программиста.

15 сентября - Международный день демократии.

16 сентября - Международный день охраны озонового слоя, День фармацевтического работника, День изобретателя и рационализатора.

17 сентября - День усыновления, День работника леса, День спасателя.

20 сентября - День HR-менеджера, День рекрутера.

21 сентября - День мирав Украине, Международный день мира.

22 сентября - День партизанской славы.

24 сентября - День машиностроителя.

27 сентября - День туризма, День воспитателя и всех дошкольных работников.

30 сентября - Международный день переводчика, Всеукраинский день библиотек.

Когда будут выходные в сентябре 2023

Из-за военного положения в стране, согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", выходные дни сейчас - только субботы и воскресенья. Дополнительных выходных, которые предусматривались в мирное время, когда праздник совпадал с выходным днем, во время войны не дают, хотя в сентябре 2023 их нет и так.

Всего в сентябре 30 календарных дней, из них - 21 рабочий день и 9 выходных.

Выходные дни сентября 2023: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 число.

Ранее мы публиковали новый православный календарь на сентябрь 2023 с праздниками по новому стилю.

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