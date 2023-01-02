Какие православные праздники в январе важно не пропустить - читайте в материале УНИАН.

В январе православные верующие отмечают несколько важных религиозных событий: Рождество Христово (7 января), Собор Пресвятой Богородицы (8 января), день памяти святителя Василия (14 января), Крещение Господне (19 января). Более подробный православный календарь - в материале УНИАН.

Ранее мы рассказывали, какие выходные в январе 2023 и будут ли дополнительные.

Православные праздники в январе 2023 - календарь

1 января - преподобного Ильи Муромца, монаха Киево-Печерского;

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2 января - святого праведного Иоанна (пастыря, проповедника, Кронштадского чудотворца);

4 января - святой великомученицы римской Анастасии (покровительницы беременных);

6 января - сочельник Рождества Христовa;

7 января - Рождество Христово;

8 января - Собор Пресвятой Богородицы, святого Иосифа Плотника (Обручника) и святого Иакова, брата Господня;

9 января - первoмученика Стефана;

13 января - Щедрый вечер, преподобной Мелании (Маланки);

14 января - Обрезание Господне, святителя Василия Великого;

15 января - чудотворца Серафима Саровского (окончание земной жизни преподобного);

18 января - сочельник Крещения Господня;

19 января - Крещение Господне или Богоявление;

20 января - Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;

23 января - святителя Григория Нисского (младшего брата святителя Василия Великого);

25 января - святой мученицы Татианы (Татьяны);

27 января - равноапостольной Нины, просветительницы Грузии;

29 января - поклонение честным веригам апостола Петра;

31 января - Афанасия и Кирилла, святителей Александрийских.

Какие будут посты в январе 2023

В первый месяц года продолжается один из самых трудных постов - Рождественский пост 2022-2023. Он длится 40 дней и подойдет к завершению 6 января.

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