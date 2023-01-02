В январе православные верующие отмечают несколько важных религиозных событий: Рождество Христово (7 января), Собор Пресвятой Богородицы (8 января), день памяти святителя Василия (14 января), Крещение Господне (19 января). Более подробный православный календарь - в материале УНИАН.
Ранее мы рассказывали, какие выходные в январе 2023 и будут ли дополнительные.
Православные праздники в январе 2023 - календарь
1 января - преподобного Ильи Муромца, монаха Киево-Печерского;
2 января - святого праведного Иоанна (пастыря, проповедника, Кронштадского чудотворца);
4 января - святой великомученицы римской Анастасии (покровительницы беременных);
6 января - сочельник Рождества Христовa;
7 января - Рождество Христово;
8 января - Собор Пресвятой Богородицы, святого Иосифа Плотника (Обручника) и святого Иакова, брата Господня;
9 января - первoмученика Стефана;
13 января - Щедрый вечер, преподобной Мелании (Маланки);
14 января - Обрезание Господне, святителя Василия Великого;
15 января - чудотворца Серафима Саровского (окончание земной жизни преподобного);
18 января - сочельник Крещения Господня;
19 января - Крещение Господне или Богоявление;
20 января - Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;
23 января - святителя Григория Нисского (младшего брата святителя Василия Великого);
25 января - святой мученицы Татианы (Татьяны);
27 января - равноапостольной Нины, просветительницы Грузии;
29 января - поклонение честным веригам апостола Петра;
31 января - Афанасия и Кирилла, святителей Александрийских.
Какие будут посты в январе 2023
В первый месяц года продолжается один из самых трудных постов - Рождественский пост 2022-2023. Он длится 40 дней и подойдет к завершению 6 января.