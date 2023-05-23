Какие церковные праздники православные верующие отмечают в июне 2023 - полный православный календарь на месяц.

В первом месяце лета в церковном календаре несколько памятных событий и дат. Среди них - родительская суббота, Троица, Духов понедельник, Третье обретение главы святого Иоанна Предтечи. Также с 12 июня начинается Петров пост. Какие еще церковные праздники в июне будут - в материале УНИАН.

Православный календарь на июнь 2023 - перечень праздников

1 июня - священномученика Патрикия, епископа Прусского.

2 июня - мучеников Фалалея, Александра и Астерия.

Видео дня

3 июня - Троицкая суббота; Равноапостольных царя Константина (337) и матери его царицы Елены.

4 июня - День Святой Троицы (Пятидесятница); мученика Василиска.

5 июня - День Святого Духа; преподобного Михаила исповедника, епископа Синадского.

6 июня - преподобного Симеона Столпника на Дивной горе.

7 июня - Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна; священномученика Ферапонта, епископа Кипрского.

8 июня - иконы Божией Матери "Споручница грешных", Корецкой; апостолов от 70-ти Карпа и Алфея.

9 июня - священномученика Ферапонта, епископа Сардийского

10 июня - преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского; священномученика Елладия епископа.

11 июня - иконы Пресвятой Богородицы "Нерушимая Стена"; святителя Луки исповедника, архиепископа Симферопольского; мученицы Феодосии девы, Тирской.

12 июня - начало Петрова (Апостольского) поста; преподобного Исаакия исповедника, игумена обители Далматской.

13 июня - апостола от 70-ти Ерма; мученика Ермия Команского.

14 июня - мучеников Иустина Философа и других.

15 июня - Киево-Братской иконы Божией Матери; святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского.

16 июня - преподобного Варлаама Хутынского; мучеников Лукиллиана и других.

18 июня - Игоревской иконы Божией Матери; перенесение мощей благоверного князя Игоря (Георгия) Черниговского и Киевского; блаженного Константина, митрополита Киевского, чудотворца.

19 июня - преподобного Виссариона, чудотворца Египетского; преподобного Илариона Нового, исповедника и игумена Далматского.

20 июня - священномученика Феодота Анкирского.

21 июня - великомученика Феодора Стратилата.

22 июня - святителя Кирилла, архиепископа Александрийского.

23 июня - священномученика Тимофея, епископа Прусского.

24 июня - апостолов Варфоломея и Варнавы; иконы Божией Матери: "Достойно есть" (Милующая).

25 июня - преподобного Онуфрия Великого; преподобного Петра Афонского.

26 июня - мученицы Акилины Старшей.

27 июня - пророка Елисея и святителя Мефодия, патриарха Константинопольского;

28 июня - проророка Амоса; святителя Михаила, митрополита Киевского.

29 июня - святителя Тихона, епископа Амафунтского.

30 июня - мучеников Мануила, Савела и Исмаила Персидских.

Родительские субботы в июне

Суббота накануне Троицы называется Троицкая родительская суббота. В этот день молятся об умерших родственниках и знакомых, идут в храм, посещают кладбища.

Какие будут посты в июне

В июне начинается Петров пост - ровно через неделю после Троицы. Он продлится до 12 июля, праздника Петра и Павла. Этот пост не очень строгий - разрешается рыба, кроме среды и пятницы.

Ранее мы рассказывали, когда будут выходные и праздники в июне 2023 и будем ли отдыхать на Троицу.

Вас также могут заинтересовать новости: