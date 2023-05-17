В первом месяце лета будет две важные даты: Троица и День Конституции Украины. Какие еще будут праздники в июне, сколько будет рабочих дней и будут ли дополнительные выходные на Троицу и День Конституции - в материале УНИАН.
Ранее мы рассказывали, какие будут выходные в мае 2023 и что отмечаем в этом месяце.
Праздники и выходные в июне 2023
1 июня - День защиты детей.
4 июня - Троица, День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, Международный дeнь невинных детей - жертв агрессии, День хозяйственных судов.
5 июня - Всемирный день окружающей среды.
6 июня - День журналиста.
8 июня - Всемирный день океанов.
9 июня - Международный день друзей.
11 июня - День работников легкой промышленности.
12 июня - День работников фондового рынка.
14 июня - Всемирный день донора.
17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниваниeм и засухой.
18 июня - День медицинского работника, День участкового инспектора полиции.
19 июня - День фермера.
20 июня - Всемирный день беженцев.
22 июня - День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине.
23 июня - День государственной службы ООН, День государственной службы Украины.
25 июня - Международный день моряка, День таможенника Украины.
26 июня - Международный день ООН в поддеpжку жертв пыток, Международный день борьбы прoтив злоупотребления наркотиками и иx незаконного оборота.
28 июня - День Конституции Украины.
Будут ли дополнительные выходные в июне 2023
В этом году Троица выпадает на 4 июня. Согласно статье 73 Кодекса законов о труде, понедельник после этого религиозного праздника должен быть выходным днем. Выходным днем также должен быть и День Конституции Украины 28 июня, который выпадает на среду. Однако 2 мая Верховная Рада поддержала продление военного положения на 90 суток - до 18 августа 2023 года. Поэтому согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", дополнительные выходные отменяются.
Это значит, что официальные выходные дни в июне будут только в субботу и воскресенье. Всего в июне будет 22 рабочих дня и 8 - выходных: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 и 25 числа.
Напомним также, что в негосударственных компаниях работодатель может устанавливать дополнительные выходные на свое усмотрение.