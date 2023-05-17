Какие праздники в июне 2023 будут и сколько будем отдыхать.

В первом месяце лета будет две важные даты: Троица и День Конституции Украины. Какие еще будут праздники в июне, сколько будет рабочих дней и будут ли дополнительные выходные на Троицу и День Конституции - в материале УНИАН.

Ранее мы рассказывали, какие будут выходные в мае 2023 и что отмечаем в этом месяце.

Праздники и выходные в июне 2023

1 июня - День защиты детей.

Видео дня

4 июня - Троица, День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, Международный дeнь невинных детей - жертв агрессии, День хозяйственных судов.

5 июня - Всемирный день окружающей среды.

6 июня - День журналиста.

8 июня - Всемирный день океанов.

9 июня - Международный день друзей.

11 июня - День работников легкой промышленности.

12 июня - День работников фондового рынка.

14 июня - Всемирный день донора.

17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниваниeм и засухой.

18 июня - День медицинского работника, День участкового инспектора полиции.

19 июня - День фермера.

20 июня - Всемирный день беженцев.

22 июня - День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине.

23 июня - День государственной службы ООН, День государственной службы Украины.

25 июня - Международный день моряка, День таможенника Украины.

26 июня - Международный день ООН в поддеpжку жертв пыток, Международный день борьбы прoтив злоупотребления наркотиками и иx незаконного оборота.

28 июня - День Конституции Украины.

Будут ли дополнительные выходные в июне 2023

В этом году Троица выпадает на 4 июня. Согласно статье 73 Кодекса законов о труде, понедельник после этого религиозного праздника должен быть выходным днем. Выходным днем также должен быть и День Конституции Украины 28 июня, который выпадает на среду. Однако 2 мая Верховная Рада поддержала продление военного положения на 90 суток - до 18 августа 2023 года. Поэтому согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", дополнительные выходные отменяются.

Это значит, что официальные выходные дни в июне будут только в субботу и воскресенье. Всего в июне будет 22 рабочих дня и 8 - выходных: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 и 25 числа.

Напомним также, что в негосударственных компаниях работодатель может устанавливать дополнительные выходные на свое усмотрение.

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