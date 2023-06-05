День Святого Духа отмечается на следующий день после Троицы и имеет несколько важных запретов.

День святого Духа посвящен одной из ипостасей триединого Бога и отмечается на следующий день после Троицы. В этот день христиане вспоминают сошествие Святого Духа на учеников Иисуса. Духов день считается днем зарождения христианской церкви. Символически Святой Дух изображают в образе голубя.

Когда Духов день 2023

Духов день отмечается на следующий день после Троицы и всегда выпадает на понедельник. Троица, в свою очередь, отмечается на 50-ый день после Пасхи. В 2023 году православная Троица отмечается 4 июня, а День Святого Духа - 5 июня.

История Дня Святого Духа

История Дня Святого Духа рассказывается в Новом Завете. После того, как Иисус воскрес и вознесся на небеса, апостолы собрались в храме Иерусалима и молились. Во время молитвы на учеников Христа опустился Святой Дух и наделил их способностями говорить на разных языках, исцелять больных и пророчествовать.

Видео дня

Снисхождение Святого Духа было подарком от Иисуса своим ученикам, чтобы они могли проповедовать Слово Божье по всему миру. Апостолы распространили христианство по миру, поэтому праздник считают днем зарождения церкви Христа.

Что можно и что нельзя делать в День Святого Духа

Как и в другие церковные праздники, главной традицией Духового дня является молитва. Молитва Святому Духу произносится на стоя на коленях и называется коленопреклонной. Читать молитву в этот день можно и дома, если нет возможности посетить храм.

Традиции Дня Святого Духа схожи с обычаями Троицы. В этот праздник продолжают освящать зелень в храмах и украшать живыми растениями дом. Также святой водой освящают воду в колодце, чтобы он в жару не пересох.

В День Святого Духа, как и в любой другой, можно встретиться с близкими или пригласить их в гости. На праздничный стол ставят караваи, пироги, блины, вареники. День не является постным, поэтому можно готовить и мясо. Хорошо будет сделать доброе дело и помочь нуждающимся.

Имеет этот праздник и несколько запретов. Вот что нельзя делать в День Святого Духа:

Издавна считается, что в Духов день нельзя работать на огороде и в саду . Наши предки говорили, что земля в этот день именинница и тревожить её возбраняется.

. Наши предки говорили, что земля в этот день именинница и тревожить её возбраняется. Также строго запрещено неуважительно относиться к земле и к природе: топтать траву, ломать ветки, сжигать листья, мусорить.

и к природе: топтать траву, ломать ветки, сжигать листья, мусорить. Нельзя в этот день пить алкоголь , кроме причастного вина.

, кроме причастного вина. Ссориться , сквернословить, распускать сплетни и рассказывать чужие тайны в День Святого Духа - большой грех.

, сквернословить, распускать сплетни и рассказывать чужие тайны в День Святого Духа - большой грех. Как и в другие христианские праздники, не стоит заниматься тяжелым физическим трудом , рукоделием и уборкой.

В целом мелкие дела по дому в этот день не запрещены, если они не отвлекают от молитвы.

Вас также могут заинтересовать новости: