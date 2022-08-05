Что нельзя делать на Троицу, а какие действия православная церковь настоятельно рекомендует совершить - узнайте на УНИАН.

Троица 2023 - один из главных православных праздников, который символизирует триединство Бога. Согласно преданию, Иисус Христос предвещал, что на Землю сойдет Святой Дух. Это событие продемонстрировало верующим существование трех Лиц единого по существу Бога - Отца, Сына и Святого Духа.

УНИАН расскажет, когда в 2023-м году наступит этот светлый праздник.

Ранее мы составляли подробный православный календарь на август 2022.

Троица 2023 - дата и история

Ежегодно День сошествия Святого Духа отмечается в разное время. Дата праздника зависит от Пасхи - в 2023-м году верующие будут встречать ее 16 апреля. От этого дня нужно отсчитать 50 дней и тогда мы узнаем, когда встречать Троицу. Согласно подсчетам, в 2023-м году Троица наступит 4 июня. Католическая Троица 2023 будет отмечаться 28 мая.

Согласно истории, сам праздник появился благодаря святым апостолам - ученикам Иисуса Христа. Таким образом они хотели закрепить в памяти христиан событие, которое произошло на 50-й день после Воскрешения Господня. Библия говорит, что после этого события апостолы обрели дар исцеления и прорицания, а также сумели говорить на разных языках. Эти знания дал им Господь, чтобы его ученики могли нести Божье Слово по всему миру.

Троица - традиции и поверья

В этот день православные храмы проводят службы и читают молебны. Верующие посещают церковь, чтобы поставить свечи и помолиться за здравие родных и близких, а также попросить у Бога исполнения самых сокровенных желаний.

Храмы на Троицу украшают зеленью - живые цветы и ветви молодых деревьев кладут на пол и украшают ими иконы. Верующие приносят с собой веточки березы или лекарственных растений - считается, что если их освятить и положить дома, то недуги и болезни обойдут семью стороной.

Еще одна традиция дня - на Троицу православные приглашают в гости своих родных, друзей и знакомых, а также устраивают пышные застолья. Пятидесятница выпадает на не постный день, поэтому вы можете приготовить абсолютно любые блюда для своих гостей.

Согласно народным поверьям, в этот день можно было свататься, а также водить хороводы и петь песни - таким образом наши предки привлекали удачу и обращались к Богам, благодаря их за покровительство.

Перед Троицей важно очистить свое жилище от негативной энергетики - сделать генеральную уборку. На сам праздник категорически запрещено перетруждаться, поэтому лучше подготовиться к встрече благой даты заранее.

Что нельзя делать на Троицу

В этот праздник, как и любой другой, православные верующие придерживаются определенных запретов. Таким образом, на Пятидесятницу 2023 нельзя:

ссориться и сплетничать;

употреблять алкоголь и курить;

завидовать и отказывать в помощи нуждающимся;

заниматься тяжелым физическим трудом.

Христиане в эту дату должны максимально сосредоточиться на благой цели, молиться, соблюдать традиции и ни в коем случае не нарушать Божьих заветов.

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