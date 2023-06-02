Что это за праздник всех святых и как его отмечать.

Собор всех святых еще называют День всех святых. В православной традиции у этого праздника нет фиксированной даты. Когда его будут отмечать в 2023 году, какие обычаи этого дня и запреты - рассказываем в материале УНИАН.

День всех святых - история праздника

Православная церковь каждый день вспоминает одного или нескольких святых. Но есть один день в году, когда почитают всех угодников Божьих. Так было заведено еще с ранних христианских времен - впервые День всех святых упоминается в IV веке, а отмечают его, начиная с V века.

Святыми в церкви считают тех, кто при всех человеческих слабостях и недостатках сумел приблизиться к миру божественному. В День всех святых вспоминают самых разных людей, которые прославились как жизненными заслугами, так и через смерть. В зависимости от подвига святого, его прославляют в определенном лике: апостолы, равноапостольные, святители, мученики, исповедники и т.д. Первыми святыми, которых в церкви почитали особым образом, были мученики.

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Когда Собор всех святых в 2023 году

Собор всех святых традиционно отмечают на следующее воскресенье после Дня Святой Троицы. В 2023 году Троица выпадает на 4 июня, а значит, что Собор всех святых церковь будет отмечать 11 июня.

У католиков этот праздник называется День всех святых и ежегодно его отмечают 1 ноября.

Что нужно делать в День всех святых

На Собор всех святых в храмах проходят праздничные богослужения, на которых вспоминают обо всех последователях православной веры, кто посвятил ей жизнь.

В этот день можно посетить церковь и тоже помолиться. В молитвах можно обратиться сразу ко всем святым - попросить здоровья, исцеления души и тела и помощи в делах.

На Собор всех святых у наших предков было заведено свататься - считалось, что такие браки будут долгими и крепкими.

Чего нельзя делать в День всех святых

У этого дня есть и строгие запреты:

в это время нельзя плакать и предаваться унынию;

запрещается вспоминать плохо о покойных;

нельзя вступать в конфликты и споры;

не принято трудиться, делать уборку.

Также на Собор всех святых нельзя отказывать в помощи или милостыне.

На следующий день после праздника начинается Петров пост.

Ранее мы публиковали православный календарь на июнь 2023 с праздниками по старому и новому стилю.

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