4 декабря отмечается народный праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Христиане отмечают церковный праздник 4 декабря, который называется Введение во храм Пресвятой Богородицы или Третья Пречистая. В этот день вспоминают событие из жизни Богородицы, когда родители привели её в трехлетнем возрасте в Иерусалимский храм на служение Богу. Там Мария усердно молилась и учила слово Божье.

В народном календаре Введение завершает собой осень и устанавливает настоящую зиму. В Киевской Руси этот праздник посвящали бытовым делам и семейным встречам. Громких гуляний в эту дату не устраивали.

В этот день родители занимались духовным воспитанием детей. Каждый родитель хотел, чтобы ребенок был таким же праведным, трудолюбивым и чистым душой, как юная дева Мария. Нередко 4 декабря детей брали с собой в церковь на первую в их жизни исповедь.

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В давние времена люди верили, что после Третьей Пречистой до самой весны нельзя копать землю, перетирать зерно, выколачивать белье и ловить рыбу. В целом в этот праздник больше отдыхали, играли в снежки и лепили снеговиков.

В давние времена на Введение открывали рождественские ярмарки и начинали продавать елки. Также в эту дату покупали сани. Незамужние девушки на Введение одевались в лучшие наряды и присматривали себе женихов.

Что нельзя делать 4 декабря

Нельзя заниматься тяжелой физической работой в этот день. С Введения до весны нельзя ловить и есть речную рыбу - она становится невкусной. Запрещено бить и обзывать ребенка, но и чрезмерно баловать тоже не стоит. Нельзя брать и давать деньги в долг. Продолжается Рождественский пост. Нельзя есть мясные, молочные и яичные блюда, но в честь праздника можно выпить немного вина. Запрещено сегодня сквернословить, обсуждать человека за спиной, желать кому-то зла и завидовать.

Приметы погоды 4 декабря

Если лошадь упрямится и не хочет никуда идти, то скоро выпадет снег.

Морозный, но солнечный день сегодня сулит мягкую зиму.

Если в этот день сильный мороз и дует мощный ветер, то в ближайшие дни наступит стужа, а лето будет засушливым.

Пасмурная и теплая погода сегодня - к плохому урожаю в следующем году.

Если выпало много снега, то вся зима будет снежной.

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