Введение во храм Пресвятой Богородицы считается завершением цикла осенних праздников и символизирует наступление настоящей зимы. Его также называют Третьей Пречистой. Праздник посвящен событию из жизни Девы Марии, когда родители привели её в Иерусалимский храм для служения Богу. Отмечается торжество ежегодно 4 декабря.
- Введение во храм Пресвятой Богородицы - история праздника
- Традиции и обычаи Третьей Пречистой
- Введение во храм Пресвятой Богородицы - что нельзя делать, главные запреты
- Приметы на Введение во храм Пресвятой Богородицы
Введение во храм Пресвятой Богородицы - история праздника
Событие, которое отмечают 4 декабря, произошло в юности Девы Марии. Её родители Иоаким и Анна до рождения дочери пообещали Господу, что если у них родится ребенок, то они отдадут его на службу Богу в Иерусалимский храм.
Иоаким и Анна сдержали своё обещание на трехлетие Девы Марии. Девочка выполнила своё предназначение с радостью и покорностью. В Иерусалимском храме Мария воспитывалась под присмотром отца Иоанна Предтечи святого Захария. Там будущая Божья Матерь учила Святое Писание и постоянно молилась.
Введение Богородицы во храм впервые начали отмечать в 500-ых годах, и лишь в 14 веке праздник был включен в число двунадесятых.
Традиции и обычаи Третьей Пречистой
На Введение во храм Богородицы принято читать молитвы и посещать богослужения. Беременные и бездетные в этот день молятся о благополучных родах, а родители - о счастье детей. Богородица считается покровительницей женщин, поэтому они молятся ей о счастливой женской доле и удачном замужестве.
Введение считается спокойным и детским праздником. Существует православная традиция приводить детей в храм в этот день на первую в их жизни исповедь. Лучше всего его провести с родными и близкими, а также сходить куда-нибудь вместе с ребенком. На Введение начинаются зимние ярмарки, а молодежь начинает кататься на санях.
Рыбаки на Введение старались поймать последнюю в этом году рыбу. Считалось, что после Третьей Пречистой до самой весны рыба становилась невкусной.
Введение во храм Пресвятой Богородицы - что нельзя делать, главные запреты
- В этот день длится Рождественский пост, поэтому нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты. Однако разрешается съесть немного рыбы и выпить вина.
- Как и в другие большие праздники, сегодня нельзя заниматься тяжелым трудом, работать в земле, стирать и убирать.
- На Введение нельзя венчаться и заключать брак.
- Запрещено в этот светлый праздник ругаться, завидовать, осуждать других людей, желать им зла.
- Нельзя давать и брать деньги взаймы.
Приметы на Введение во храм Пресвятой Богородицы
- На Третью Пречистую зима окончательно устанавливается.
- Снег утром и весь день не тает - к хорошему урожаю в следующем году.
- Небо с утра ясное и синее - к скорому похолоданию.
- Если на Введение тепло, то и на новогодние и рождественские праздники будет тепло.
- Если стоит сильный мороз, то он продержится до Рождества.