На Введение во храм Богородицы установлено несколько приметы и запретов.

Введение во храм Пресвятой Богородицы считается завершением цикла осенних праздников и символизирует наступление настоящей зимы. Его также называют Третьей Пречистой. Праздник посвящен событию из жизни Девы Марии, когда родители привели её в Иерусалимский храм для служения Богу. Отмечается торжество ежегодно 4 декабря.

Введение во храм Пресвятой Богородицы - история праздника

Событие, которое отмечают 4 декабря, произошло в юности Девы Марии. Её родители Иоаким и Анна до рождения дочери пообещали Господу, что если у них родится ребенок, то они отдадут его на службу Богу в Иерусалимский храм.

Иоаким и Анна сдержали своё обещание на трехлетие Девы Марии. Девочка выполнила своё предназначение с радостью и покорностью. В Иерусалимском храме Мария воспитывалась под присмотром отца Иоанна Предтечи святого Захария. Там будущая Божья Матерь учила Святое Писание и постоянно молилась.

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Введение Богородицы во храм впервые начали отмечать в 500-ых годах, и лишь в 14 веке праздник был включен в число двунадесятых.

Традиции и обычаи Третьей Пречистой

На Введение во храм Богородицы принято читать молитвы и посещать богослужения. Беременные и бездетные в этот день молятся о благополучных родах, а родители - о счастье детей. Богородица считается покровительницей женщин, поэтому они молятся ей о счастливой женской доле и удачном замужестве.

Введение считается спокойным и детским праздником. Существует православная традиция приводить детей в храм в этот день на первую в их жизни исповедь. Лучше всего его провести с родными и близкими, а также сходить куда-нибудь вместе с ребенком. На Введение начинаются зимние ярмарки, а молодежь начинает кататься на санях.

Рыбаки на Введение старались поймать последнюю в этом году рыбу. Считалось, что после Третьей Пречистой до самой весны рыба становилась невкусной.

Введение во храм Пресвятой Богородицы - что нельзя делать, главные запреты

В этот день длится Рождественский пост, поэтому нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты. Однако разрешается съесть немного рыбы и выпить вина.

Как и в другие большие праздники, сегодня нельзя заниматься тяжелым трудом, работать в земле, стирать и убирать.

На Введение нельзя венчаться и заключать брак.

Запрещено в этот светлый праздник ругаться, завидовать, осуждать других людей, желать им зла.

Нельзя давать и брать деньги взаймы.

Приметы на Введение во храм Пресвятой Богородицы

На Третью Пречистую зима окончательно устанавливается.

Снег утром и весь день не тает - к хорошему урожаю в следующем году.

Небо с утра ясное и синее - к скорому похолоданию.

Если на Введение тепло, то и на новогодние и рождественские праздники будет тепло.

Если стоит сильный мороз, то он продержится до Рождества.

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