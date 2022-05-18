Какой праздник отмечается в июне каждый день и что в эти даты отмечали наши предки - узнайте в материале УНИАН.

Июнь - первый месяц лета, славяне называли его "червень". По одной из версий, такое название возникло из-за появления личинок кошенильных червецов (насекомых). Отсюда же появилось слово "червонный" (красный) - из этих личинок делали красную краску. Вторая версия гласит, что именно в этом месяце в лесу можно найти первые красные ягоды.

УНИАН расскажет, какие народные приметы в июне существуют с давних времен.

Народные праздники в июне - перечень

1 июня - Иван Долгий. Славяне называли эту дату "Обереги Нивы" - считалось, что именно в эту дату можно обрабатывать огород от вредителей и читать заговоры. Наши предки говорили "На Ивана дождь несет рожь" - осадки предвещали хороший урожай.

2 июня - Тимофей Грядочник. Продолжаются работы в огороде, люди наблюдают за первыми всходами огурцов. Если есть желтые плети - значит соседи сглазили посадку. Хороший урожай обещает обилие шишек на елях.

3 июня - Оленин день. Начинается пора засева льна, а знающие люди читают заговоры на богатый урожай культуры. Также принято было ухаживать за огурцами. Основной запрет дня - девушкам нельзя заплетать косы.

4 июня - Василиск. В старину люди верили, что в эту дату рождается монстр Василиск, который появляется из яйца. Узнать такое яйцо среди куриных просто - оно покрывается чешуей, поэтому хозяйки накануне собирали все яйца и отваривали их вкрутую. Работать в поле и на огороде было нельзя.

5 июня - Левон Огуречник или Левон Конопляник. Продолжали высаживать огурцы, обращали внимание на поведение насекомых - большое количество оводов сулило богатый урожай овощей. Во многих областях 5 июня сеяли коноплю, как весьма полезное растение - из него, как минимум, делали масло.

6 июня - Никитин день или Свобориное дерево. Этот день посвящен шиповнику - с началом его цветения начинается настоящее лето. Люди собирали лепестки и цветы шиповника, делали из них настойки и целебные мази, а отваром лечили простуду.

7 июня - Медвяные росы. Славяне считали, что с этой даты на деревьях появляются сладкие выделения тлей и червей, которые питаются соками растений. Такой знак означал болезни, плохие новости или мор скотины. Обилие настоящей росы, наоборот, предвещало богатый урожай и благополучие.

8 июня - Карп-карполов. Мужчинам в этот день можно ходить на рыбалку - будет хороший улов. Хозяйки пекли каравай, кусочек которого прятали за печь, чтобы задобрить домового. Обращали внимание на комаров - их обилие предвещало дождь в конце июня.

9 июня - Федорин день. Девушкам сегодня запрещено что-либо обсуждать с подругами, сплетничать и ссориться. Убирать в квартире тоже нельзя - домовой забирается под веник и велики риски вымести хозяина дома вместе с мусором.

10 июня - Никита Гусятник или Полудницы. Согласно поверью, сегодня нужно бережно относиться к домашней птице, особенно - гусятам. Беременных женщин принято было посылать в поле, чтобы земля дала будущему ребенку силу колоса пшеницы.

11 июня - Федосья Колосятница. В этот период начинает колоситься рожь и появляются первые грибы-боровики. По цвету ржи гадали о цене хлеба: если рожь начинает цвести снизу - будет низкая цена хлеба, если с середины - средняя, а если сверху - высокая.

12 июня - Змеиный праздник. Славяне считали, что 12 июня змеи собираются вместе и ползают по лесам. Убивать их нельзя, а трогать опасно - от укуса змеи в этот день не вылечит ни одно лекарство. Что касается работ на земле, то именно сегодня можно было высаживать бобы.

13 июня - Еремей Распрягальник. Ровно месяц назад люди начинали засевать поля, а 14 июня распрягали лошадей. Так и говорили "Еремей сев начинает, Еремей и заканчивает". Также было принято слушать кукушку - если она часто кукует, значит урожай будет хорошим.

14 июня - Устинов день. В эту дату нужно было внимательно смотреть за тем, как восходит солнце. Небо чистое, а лучи яркие - хорошо уродится рожь. Утро дождливое - к богатому урожаю льна и конопли. Главный запрет дня - не работать в огороде.

15 июня - Вьюнец. С этого дня славяне начинали окучивать картофель, также была традиция - плести венки из вьюна, одаривая ими суженных. Поздравляли молодых и соседи, которые накрывали пышные столы, а затем устраивали гуляния и водили хороводы.

16 июня - Лукьян Ветряк. Сегодня нужно следить за ветром. По поверью, южный ветер обещает быстрый рост яровых хлебов, северо-западный - сырую погоду и болезни, восточный - разного рода инфекции, а северо-восточный - беспрерывные дожди. Проливной дождь 16 июня предвещает хороший урожай грибов.

17 июня - Митрофан Навозник. В эта дату славяне занимались подкормкой растений, засыпали удобрения в землю и ухаживали за урожаем. Именно ко дню Митрофана Навозника, по народным поверьям, особенно быстро начинал расти лен.

18 июня - Дорофеев день. С этого дня начинаются самые короткие ночи в году - "воробьиные". Также 18 июня прорастает сон-трава, сорвав которую и положив под подушку, можно узнать свое будущее. В народе верили, что если Дорофеев день будет теплым, то урожай ржи окажется богатым.

19 июня - Ларион Пропольник. Хороший день для прополки огорода от сорняков и борьбы с вредителями. Главное - обращать внимание на фазу луны и не работать в огороде на полную луну.

20 июня - Федот Страж. Наши предки в эту дату ходили купаться на озера и реки, веруя в силу воды. Теплый и солнечный Феодов день обещал богатый урожай ржи, а холодный и дождливый - пшеницы.

21 июня - Федот Колодезник. Знающие люди собирали воду из семи колодцев - она считалась лечебной. С утра можно выйти на поле и посмотреть, есть ли роса. Ее присутствие гарантировало людям богатый урожай льна и конопли.

22 июня - Кириллин день. На Кирилла славяне встречали самый длинный день в году, а также в эту дату начинала поспевать земляника. С 22 июня количество комаров начинало заметно уменьшаться, если убить сегодня комара, то больше вы их не встретите.

23 июня - Тимофеев день. Тяжелый и неблагоприятный день, засуха в поле означает дурные вести и неприятности. Любые знамения и приметы сегодня работают на 100%, предупреждают, в основном, о плохом. Человек, которому ничего не привидится в этот день, проведет год в безопасности.

24 июня - День Варнавы. В этот день запрещено было рвать траву, считалось, что по лугам ходит нечистая сила и, потревожив ее, можно навлечь на себя беды. Разгул нечисти приходится на полдень, поэтому в это время нужно быть особенно осторожными.

25 июня - Петр Солнцеворот. С этой даты дни становятся короче, а ночи - длиннее. Также люди сегодня высаживали последнюю рассаду и высевали семена. До обеда сеяли белое зерно (пшеницу или овес), после обеда - черное (гречку, например).

26 июня - Акулина Гречишница. Славяне в этот день сеяли гречиху, а точные сроки высчитывали по погоде. Также было принято варить гречневую кашу и угощать ею нищих, а бедняки взамен желали хозяевам хорошего урожая.

27 июня - Елисей Гречкосей. Люди продолжали сеять гречиху, делать это нужно было на сухом поле, когда ждали дождя. Также славяне заговаривали и освящали новую одежду, чтобы очистить ее от негативной энергетики.

28 июня - День Фита. С этого дня активно начинал расти овес, а сеять ничего уже было нельзя. В народе говорили "Дождь на Фита - плохо для жита". Сегодня нужно охранять свои огороды от скотины, а скотину от лишней зелени.

29 июня - Тихон Тихий. Наши предки верили, что в этот день замолкают птицы и слышно только соловья. В деревнях устраивали толоки - пышные празднества для тружеников, которые удобряли землю. Также верили, что если 29 июня по грядкам пройдет девственница, то урожай будет хорошим.

30 июня - Мануйло и Савелий или Ярила. Славяне встречали праздник, посвященный Богу Солнца. В эту дату проводили ярмарки и гуляния, но сам день считался нехорошим из-за активности нечистой силы. Для того, чтобы от нее защититься, наши предки разводили костры во дворах и на берегах рек.

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