В этом году 8 марта выходной, но не из-за статуса праздника.

Обычно в Украине 8 марта выходной день, но из-за военного положения и продолжающейся войны дополнительных дней отдыха не предусмотрено.

Тем не менее в этом году мы можем отдохнуть в этот день, так как это будет суббота.

Женский день (международный) все еще является официальным праздником в нашей стране. Если бы сейчас было мирное время, у нас были бы длительные выходные в Украине - целых три дня подряд, и отдых продлился бы до 10-го числа включительно.

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В таких случаях на 8 марта выходной в Украине переносили на понедельник.

Откуда взялся праздник на 8 марта

Теперь, когда разобрались 8 марта в Украине выходной или нет, перейдем к истории праздника.

В середине 19 века множество представительниц женского пола в разных странах мира начинают выступать за свои права и устраивать митинги. Так, в Нью-Йорке 8 марта 1857 года сотрудницы фабрик выступили с требованием повысить им зарплату до уровня коллег-мужчин и снизить количество рабочих часов. Вскоре начинают появляться профсоюзы женщин по всему миру.

Идею проводить в марте Международный день женщин предложили на Втором мировом конгрессе соцпартии, который проходил в 1910 году в Копенгагене.

По одной версии праздник придумала журналистка и социалистка Клара Цеткин, однако есть еще мнение, что это была немка Луиза Зиц, которая активно занималась политикой и боролась за права женщин.

Организация Объединенных Наций официально утвердила дату праздника аж в 1975 году.

Как празднуют 8 марта

С тех пор этот день отмечают во всем мире. На официальном уровне по этому случаю принято говорить о правах женщин, их достижениях и роли в обществе.

Если же говорить о бытовом уровне, то украинцы в связи с этим праздником дарят цветы и приятные подарки своим близким женщинам. Можно использовать эти выходные в Украине, чтобы провести время со своими любимыми.

Стоит отметить, что в феврале 2023-го депутаты украинского парламента предложили в новом законопроекте отменить празднование Международного женского дня. Вместо него предлагалось учреждения Дня украинской женщины 25 февраля, когда родилась известная поэтесса Леся Украинка.

Спустя время появились альтернативные варианты. Например, предлагалось оставить 8 марта праздничным днем, но назвать его "День весны" или "Международный день защиты прав женщин". Кто-то и вовсе посчитал, что от него нужно избавиться из-за связи с советским прошлым.

Ранее УНИАН рассказывал, какие выходные и праздники в марте 2025.

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