Дата 29 января интересна мировыми праздниками и народными обычаями.

Сегодняшняя дата примечательна многими любопытными фактами и событиями. Узнайте в нашем материале, какой праздник 29 января отмечают люди в мире и в Украине, что запрещено и что можно делать.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти затворника и целителя Лаврентия Киево-Печерского. По старому стилю верующие чтят честные вериги апостола Петра. Читайте в другом нашем материале, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан и как счастливо его провести.

Какой сегодня праздник в Украине

Главный праздник сегодня в Украине - День памяти героев Крут. 29 января 1918 в селе Круты Киевской области состоялся бой между красногвардейцами и отрядом УНР, который в основном состоял из студентов. Большевистские войска значительно превышали силы УНР, и украинцы показали небывалое мужество.

Видео дня

Сегодня родились такие талантливые украинцы: публицист Антин Шабленко, ученый Александр Гузь, футболист Сергей Шматоваленко.

Какой сегодня праздник в мире

В Китае отмечается 29 января праздник Китайский Новый год 2025. Это торжество популярно во всем мире и празднуется целых 15 дней. По китайскому гороскопу сегодня начинается 2025 год Змеи.

Также в мире отмечаются сегодня праздники День паззла и головоломки, День изобретения бензинового автомобиля, День Кока-Колы, День собак-поводырей.

Из выдающихся мировых знаменитостей в эту дату родились художник Джулиано Буджардини, писатель Ромен Роллан, геолог Карл Фридрих Моос, 25-ый президент США Уильям Мак-Кинли, актер Том Селлек, телеведущая Опра Уинфри.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен как Лаврентьев день. Эта дата считается удачном для женщин - им можно заниматься любыми делами, кроме тяжелого труда, и у них всё будет получаться. Счастливой приметой дня считается выпечь домашние пироги и угостить всех близких - выпечка принесет здоровье.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник отмечают в народе, чтобы не нарушить его запреты. В этот день нельзя ругать и особенно бить детей, сравнивать их с другими и преуменьшать достижения, иначе отношения с ребенком значительно ухудшатся. Женщинам не стоит заниматься тяжелой физической работой.

Сегодня существуют такие погодные приметы:

северный ветер дует - к сильному морозу;

если в овине зерно не сгнило, то этот год будет урожайным;

кошка беспокойно себя ведет и прячется в теплое место - к метели;

дрова отсырели и плохо горят - к оттепели.

Погода 29 января будет аномально теплой, возможно с небольшими дождями в западных областях.

У кого день ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 29 января отметят Дмитрий, Иван, Игнат, Константин, Лаврентий, Леонтий, Лука, Роман, Юлиан, Яков, Ян.

По старому стилю праздник 29 января наступит у Ивана, Максима, Петра, Симона, Яна, Леониллы, Неонилы.

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