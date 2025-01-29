Сегодняшняя дата примечательна многими любопытными фактами и событиями. Узнайте в нашем материале, какой праздник 29 января отмечают люди в мире и в Украине, что запрещено и что можно делать.
Какой сегодня праздник церковный
По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти затворника и целителя Лаврентия Киево-Печерского. По старому стилю верующие чтят честные вериги апостола Петра. Читайте в другом нашем материале, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан и как счастливо его провести.
Какой сегодня праздник в Украине
Главный праздник сегодня в Украине - День памяти героев Крут. 29 января 1918 в селе Круты Киевской области состоялся бой между красногвардейцами и отрядом УНР, который в основном состоял из студентов. Большевистские войска значительно превышали силы УНР, и украинцы показали небывалое мужество.
Сегодня родились такие талантливые украинцы: публицист Антин Шабленко, ученый Александр Гузь, футболист Сергей Шматоваленко.
Какой сегодня праздник в мире
В Китае отмечается 29 января праздник Китайский Новый год 2025. Это торжество популярно во всем мире и празднуется целых 15 дней. По китайскому гороскопу сегодня начинается 2025 год Змеи.
Также в мире отмечаются сегодня праздники День паззла и головоломки, День изобретения бензинового автомобиля, День Кока-Колы, День собак-поводырей.
Из выдающихся мировых знаменитостей в эту дату родились художник Джулиано Буджардини, писатель Ромен Роллан, геолог Карл Фридрих Моос, 25-ый президент США Уильям Мак-Кинли, актер Том Селлек, телеведущая Опра Уинфри.
Что за праздник сегодня по народному календарю
В народе праздник сегодня известен как Лаврентьев день. Эта дата считается удачном для женщин - им можно заниматься любыми делами, кроме тяжелого труда, и у них всё будет получаться. Счастливой приметой дня считается выпечь домашние пироги и угостить всех близких - выпечка принесет здоровье.
Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы
Важно помнить, какой сегодня праздник отмечают в народе, чтобы не нарушить его запреты. В этот день нельзя ругать и особенно бить детей, сравнивать их с другими и преуменьшать достижения, иначе отношения с ребенком значительно ухудшатся. Женщинам не стоит заниматься тяжелой физической работой.
Сегодня существуют такие погодные приметы:
- северный ветер дует - к сильному морозу;
- если в овине зерно не сгнило, то этот год будет урожайным;
- кошка беспокойно себя ведет и прячется в теплое место - к метели;
- дрова отсырели и плохо горят - к оттепели.
Погода 29 января будет аномально теплой, возможно с небольшими дождями в западных областях.
У кого день ангела сегодня
По новому стилюДень ангела 29 января отметят Дмитрий, Иван, Игнат, Константин, Лаврентий, Леонтий, Лука, Роман, Юлиан, Яков, Ян.
По старому стилю праздник 29 января наступит у Ивана, Максима, Петра, Симона, Яна, Леониллы, Неонилы.