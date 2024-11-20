В восточной астрологии каждый год имеет своего животного-покровителя, а также стихию и цвет. Китайцы верят, что всё это в совокупности влияет на международные события и на людские судьбы. Такая интересная система привлекает людей всего мира.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Мы расскажем всё, что известно про 2025 год - какого животного из китайского гороскопа стоит почтить, что нельзя делать и чего ждать украинцам. Важно отметить, что китайский Новый год 2025 наступит 29 января. До этой даты, то есть почти весь первый месяц, продолжается год Дракона.
- 2025 год кого по восточному календарю
- Год змеи 2025 - общая характеристика
- Что принесет 2025 год Украине
- Что нельзя делать в 2025 году
- Что нужно делать в 2025 году
2025 год кого по восточному календарю
О том, годом кого будет 2025, рассказала астролог Марина Романова. Это будет год Зеленой Деревянной Змеи. По словам астролога, этот знак символизирует перемены, к которым нужно быть готовым. Без трансформации не будет личностного роста.
Стихия дерева в китайской астрологии означает творческие энергии. Поэтому в течение года будут удачными сферы деятельности, направленные на духовный рост и самоанализ, например, философия, медитация, психология.
Сочетание деревянной стихии и зеленого цвета тотема года дает энергию умиротворения, необходимую для нашей страны и всего мира в кризисный период войны. Однако, достичь энергии умиротворения можно будет лишь при осознанном росте сознания и переоценке жизненных ориентиров, особенно у тех людей, от которых зависит судьба наций.
В 2025 году мы увидим зачатки нового мира - и в наших семьях, и в стране, и это будет происходить в результате кардинальных изменений во всех областях бытия на мировой арене. И эти перемены не всегда будут легкими.
Год змеи 2025 - общая характеристика
По словам Марины Романовой 2025 год станет периодом глобальных трансформаций всех стран и народов. И не только из-за влияния знака Змеи, а также планет Нептуна, Плутона и Урана. Этот год принесет большие перемены в деятельность государств, работу правительств и функционирование общества.
Начало 2025 года будет достаточно сложным и вынудит к большим переменам. Год начнется с периода ретроградных Марса, Венеры и Меркурия. К середине года человечество заставят изменить личностные ориентиры. От людей потребуется заняться духовным развитием, перейти от эгоизма к альтруизму.
Астролог предупреждает, что 2025 год может принести трудности в медицинской сфере. Повышается риск эпидемий. Очень важно заняться профилактикой болезней, сделать прививки и вести здоровый образ жизни.
Марина Романова назвала самые благоприятные периоды 2025 года:
- с 14 апреля по 8 июня (до 14 апреля - это большой трансформирующий период, желательно избегать чрезмерной социальной активности.);
- с 26 июня по 17 июля;
- с 12 августа по 1 сентября;
- с 25 сентября по 8 ноября;
- с 30 ноября по 31 декабря.
По словам эксперта, в эти дни желательно проявить социальную активность, а также не бояться изменений.
Что принесет 2025 год Украине
2025 год начнется так называемый королевский градус - период успеха и преобразований к лучшему. В следующем году в Украине будут очень большие изменения на уровне власти.
По словам Марины Романовой, на судьбу Украины благотворно повлияет позитивная энергия Юпитера, Меркурия и Венеры. Мы подпишем важные договоры и встретим настоящих благодетелей. Стоит ждать укрепления связей с союзниками и расширения границ. 2025 год обновит Украину.
Что нельзя делать в 2025 году
Нельзя спешить, манипулировать людьми, использовать устаревшие методы. Вселенная будет прогрессировать, и мы должны идти с ней в ногу. Всё будет по-новому, поэтому нужно расти над собой.
В период ретроградного Марса (6 декабря 2024 – 24 февраля 2025) неблагоприятное время для социальной активности. Во время ретроградной Венеры (с 2 по 27 марта) не стоит заключать брак. Через каждые три месяца наступает период ретроградного Меркурия, в который не рекомендуют подписывать договоры.
Что нужно делать в 2025 году
Следующий год будет удачным для духовного роста. Рекомендуется переосмыслить жизненные цели, определить новые перспективе, чаще заниматься самоанализом. Это хороший период для медитаций и психологических практик. Не бойтесь перемен. Если давно хотели что-то изменить - лучшего шанса не будет.
Астролог Марина Романова советует по возможности перейти от животной пищи. А также уделять больше времени физкультуре и работе над телом. В 2025 году тело должно быть сильным и выносливым, как древесная стихия.
Этот год очень благоприятен для профессионального роста. Можно начинать учиться чему-нибудь новому, заниматься строительством, реконструкцией, создавать семью.