Узнайте, кто будет китайским символом 2025 года и что этот год принесет Украине.

В восточной астрологии каждый год имеет своего животного-покровителя, а также стихию и цвет. Китайцы верят, что всё это в совокупности влияет на международные события и на людские судьбы. Такая интересная система привлекает людей всего мира.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Мы расскажем всё, что известно про 2025 год - какого животного из китайского гороскопа стоит почтить, что нельзя делать и чего ждать украинцам. Важно отметить, что китайский Новый год 2025 наступит 29 января. До этой даты, то есть почти весь первый месяц, продолжается год Дракона.

2025 год кого по восточному календарю

О том, годом кого будет 2025, рассказала астролог Марина Романова. Это будет год Зеленой Деревянной Змеи. По словам астролога, этот знак символизирует перемены, к которым нужно быть готовым. Без трансформации не будет личностного роста.

Стихия дерева в китайской астрологии означает творческие энергии. Поэтому в течение года будут удачными сферы деятельности, направленные на духовный рост и самоанализ, например, философия, медитация, психология.

Сочетание деревянной стихии и зеленого цвета тотема года дает энергию умиротворения, необходимую для нашей страны и всего мира в кризисный период войны. Однако, достичь энергии умиротворения можно будет лишь при осознанном росте сознания и переоценке жизненных ориентиров, особенно у тех людей, от которых зависит судьба наций.

В 2025 году мы увидим зачатки нового мира - и в наших семьях, и в стране, и это будет происходить в результате кардинальных изменений во всех областях бытия на мировой арене. И эти перемены не всегда будут легкими.

Год змеи 2025 - общая характеристика

По словам Марины Романовой 2025 год станет периодом глобальных трансформаций всех стран и народов. И не только из-за влияния знака Змеи, а также планет Нептуна, Плутона и Урана. Этот год принесет большие перемены в деятельность государств, работу правительств и функционирование общества.

Начало 2025 года будет достаточно сложным и вынудит к большим переменам. Год начнется с периода ретроградных Марса, Венеры и Меркурия. К середине года человечество заставят изменить личностные ориентиры. От людей потребуется заняться духовным развитием, перейти от эгоизма к альтруизму.

Астролог предупреждает, что 2025 год может принести трудности в медицинской сфере. Повышается риск эпидемий. Очень важно заняться профилактикой болезней, сделать прививки и вести здоровый образ жизни.

Марина Романова назвала самые благоприятные периоды 2025 года:

с 14 апреля по 8 июня (до 14 апреля - это большой трансформирующий период, желательно избегать чрезмерной социальной активности.);

с 26 июня по 17 июля;

с 12 августа по 1 сентября;

с 25 сентября по 8 ноября;

с 30 ноября по 31 декабря.

По словам эксперта, в эти дни желательно проявить социальную активность, а также не бояться изменений.

Что принесет 2025 год Украине

2025 год начнется так называемый королевский градус - период успеха и преобразований к лучшему. В следующем году в Украине будут очень большие изменения на уровне власти.

По словам Марины Романовой, на судьбу Украины благотворно повлияет позитивная энергия Юпитера, Меркурия и Венеры. Мы подпишем важные договоры и встретим настоящих благодетелей. Стоит ждать укрепления связей с союзниками и расширения границ. 2025 год обновит Украину.

Что нельзя делать в 2025 году

Нельзя спешить, манипулировать людьми, использовать устаревшие методы. Вселенная будет прогрессировать, и мы должны идти с ней в ногу. Всё будет по-новому, поэтому нужно расти над собой.

В период ретроградного Марса (6 декабря 2024 – 24 февраля 2025) неблагоприятное время для социальной активности. Во время ретроградной Венеры (с 2 по 27 марта) не стоит заключать брак. Через каждые три месяца наступает период ретроградного Меркурия, в который не рекомендуют подписывать договоры.

Что нужно делать в 2025 году

Следующий год будет удачным для духовного роста. Рекомендуется переосмыслить жизненные цели, определить новые перспективе, чаще заниматься самоанализом. Это хороший период для медитаций и психологических практик. Не бойтесь перемен. Если давно хотели что-то изменить - лучшего шанса не будет.

Астролог Марина Романова советует по возможности перейти от животной пищи. А также уделять больше времени физкультуре и работе над телом. В 2025 году тело должно быть сильным и выносливым, как древесная стихия.

Этот год очень благоприятен для профессионального роста. Можно начинать учиться чему-нибудь новому, заниматься строительством, реконструкцией, создавать семью.

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