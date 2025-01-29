Среди именинников Константин, Иван, Неонила и другие.

День ангела в современной традиции давно вышло за строгие рамки религии, превратившись в более социальный праздник. Теперь поздравляют людей, чье имя совпадает с их святыми покровителями, а не привязываются к дате крещения.

У кого День ангела сегодня - новый календарь

Именины сегодня у небольшого количества людей, однако каждого из них стоит поздравить красивой открыткой.

Дмитрий - носители этого имени замкнутые, решительные, имеют тонкую интуицию и гибкий характер.

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Иван (также по старому стилю) - это волевые мужчины, которые имеют нелегкую судьбу, но надежный моральный компас удерживает их от плохих поступков.

Константин - мужчины с этим именем неординарные, целеустремленные и помогают другим.

Роман - представители этого имени надежные друзья, консервативные и оптимистичные люди.

Именины по старому календарю

Максим - носители этого имени доброжелательны, талантливы и честолюбивы. Они следят за модой и считают себя избранными.

Петр - эти человек упорные, презрительно относятся к мелочным людям и эмоционально уязвимы.

Симон - люди с этим именем старательные и терпеливые, имеют дар убеждения.

Ян - это хорошо воспитанные мужчины с позитивным мышлением, которые имеют много положительных черт.

Неонила - имеет греческое происхождение и однозначную трактовку. Значение имени "вновь появилась". Эти женщины очень харизматичные и с непростым характером. Они веселые, яркие и дерзкие.

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