День ангела в современной традиции давно вышло за строгие рамки религии, превратившись в более социальный праздник. Теперь поздравляют людей, чье имя совпадает с их святыми покровителями, а не привязываются к дате крещения.
У кого День ангела сегодня - новый календарь
Именины сегодня у небольшого количества людей, однако каждого из них стоит поздравить красивой открыткой.
Дмитрий - носители этого имени замкнутые, решительные, имеют тонкую интуицию и гибкий характер.
Иван (также по старому стилю) - это волевые мужчины, которые имеют нелегкую судьбу, но надежный моральный компас удерживает их от плохих поступков.
Константин - мужчины с этим именем неординарные, целеустремленные и помогают другим.
Роман - представители этого имени надежные друзья, консервативные и оптимистичные люди.
Именины по старому календарю
Максим - носители этого имени доброжелательны, талантливы и честолюбивы. Они следят за модой и считают себя избранными.
Петр - эти человек упорные, презрительно относятся к мелочным людям и эмоционально уязвимы.
Симон - люди с этим именем старательные и терпеливые, имеют дар убеждения.
Ян - это хорошо воспитанные мужчины с позитивным мышлением, которые имеют много положительных черт.
Неонила - имеет греческое происхождение и однозначную трактовку. Значение имени "вновь появилась". Эти женщины очень харизматичные и с непростым характером. Они веселые, яркие и дерзкие.