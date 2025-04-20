Сегодня, 20 марта, христиане отмечают самый важный церковный праздник в году.

Сегодня христиане всего мира отмечают Пасху и радуются чудесному воскрешению Иисуса. Мы собрали много интересных фактов и сегодняшнем дне - какой праздник 20 апреля наступает в мире и в Украине, и что строго запрещено делать.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти Кипрской иконы Богоматери. Также 20 апреля отмечается Пасха 2025 как у католиков, так и у православных. По старому календарю верующие чтят митрополита Георгия Митиленского.

Читайте в другой нашей статье подробности о том, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан.

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Какой сегодня праздник в Украине

Официальных праздников сегодня в Украине, помимо Пасхи, нет.

Среди выдающихся украинских деятелей родились в этот день писатель и кинорежиссер Гео Шкурупий, художница Ирина Беклемишева, поэтесса Анна Светличная.

Какой сегодня праздник в мире

Во многих странах официально отмечается 20 апреля праздник католическая Пасха. В Америке и Европе проводятся католические ярмарки, а все магазины и аптеки сегодня закрыты. В некоторых странах празднование длится несколько дней.

Другие известные сегодня праздники мира - День китайского языка, День благодарности волонтерам, День клубничного блонда.

Среди известных мировых личностей в этот день родились психиатр Филипп Пинель, художники Одилон Редон и Жуан Миро, актеры Криспин Гловер, Энди Серкис и Кармен Электра, модель Миранда Кэрр.

Что за праздник сегодня по народному календарю

Большой праздник сегодня у всех христиан - Пасха или Воскрешение Господне. Украинцы в этот день здороваются словами "Христос Воскрес!" - "Воистину Воскрес!". Верующие посещают богослужение, где святят пасхальные корзины. После этого всей семьей собираются за праздничным столом, главным блюдом которого является сдобная или творожная пасха.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник отмечают верующие. Есть несколько верованиям о том, что нельзя делать на Пасху - ссориться с близкими, переедать и злоупотреблять алкоголем, быть равнодушным к чужой беде. Заниматься физическим трудом не запрещено, но нежелательно.

Об этой дате есть такие давние погодные приметы:

если на деревьях появились грибы-вешенки, той май будет дождливым;

звездная ночь предвещает большой урожай ягод;

ударил гром - зерно хорошо уродит;

если идет дождь, то на пасеках будет мало мёда.

Погода 20 апреля будет очень теплой и сухой. В западных и южных областях будет небольшая облачность, на остальной территории страны - ясно.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю именины сегодня отмечают Александр, Гавриил, Григорий, Николай, Станислав, Теодор, Федор.

По старому стилю в праздник поздравляют обладателей имен 20 апреля Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Акулина, Петр.

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